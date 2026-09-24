Błyskawiczny trik na opadającą powiekę. Zrób to, a spojrzenie zyska młody wygląd

Opadająca powieka to częsta niedoskonałość, która dodaje lat i w skrajnych przypadkach ogranicza pole widzenia.

Choć bywa efektem starzenia się skóry, z powodu genów pojawia się też u młodych. Są jednak skuteczne sposoby, by z nią walczyć.

Poznaj sprawdzone ćwiczenia i szybkie makijażowe triki, które natychmiast optycznie otworzą oko.

Dlaczego powieka opada?

Opadająca powieka to jeden z najbardziej powszechnych znaków upływającego czasu. Starzenie to nie tylko zmarszczki, ale przede wszystkim spadek jędrności skóry. Z wiekiem tkanka wiotczeje i poddaje się grawitacji. Skóra nad oczami zbiera się na górnej powiece, przysłaniając spojrzenie. Niekiedy ten mankament dotyczy także młodych ludzi, u których zazwyczaj decyduje o tym genetyka.

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Najczęściej opadająca powieka to po prostu problem estetyczny. Nadmiar zwiotczałej skóry nadaje twarzy smutny i starszy wygląd, gasząc blask oczu. W trudniejszych sytuacjach nadmiar tkanki może jednak utrudniać widzenie, co kwalifikuje pacjenta do zabiegu na NFZ. Z punktu widzenia dermatologii najważniejsze jest dbanie o poziom kolagenu i elastyny, białek odpowiedzialnych za elastyczność naskórka. Specjaliści polecają kremy pod oczy z peptydami, kwasem hialuronowym, witaminą C i odpowiednim stężeniem retinolu, które nawilżają skórę i hamują procesy starzenia.

Skuteczną metodą zapobiegania opadaniu powiek są masaże, w tym japoński masaż kobido. Wygląd okolic oczu jest bezpośrednio uzależniony od kondycji mięśni:

Mięśnia dźwigacza powieki górnej, głównego mięśnia unoszącego powiekę.

Mięśnia tarczkowego górnego, wspomagającego ten ruch pod wpływem układu współczulnego.

Ćwiczenia na uniesienie powieki:

Trening z oporem dla brwi

Umieść palce wskazujące pod łukami brwiowymi i delikatnie naciśnij skórę. Spróbuj unieść brwi, stawiając jednocześnie opór palcami. Wytrzymaj w tym napięciu około 5 sekund, czując pracę mięśni czoła i powiek. Po tym czasie rozluźnij twarz.

Otwarte spojrzenie – dociskanie powieki

Połóż palec wskazujący na środku górnej powieki, pod samą brwią. Lekko pchaj powiekę w dół, a zarazem próbuj otworzyć oko, stawiając opór palcowi. Utrzymaj to napięcie przez 5 sekund i zrelaksuj mięśnie. Wykonaj to samo ćwiczenie na drugim oku.

Makijażowy trik na opadającą powiekę. Optyczny lifting w 60 sekund

Odpowiedni makijaż potrafi zdziałać cuda w walce z opadającą powieką. Oczywiście nie usunie nadmiaru skóry, ale rewelacyjnie otwiera spojrzenie. Wbrew pozorom najważniejsze nie jest samo oko, lecz odpowiednia stylizacja brwi. Wystarczy, że wyczeszesz i mocno utrwalisz włoski ku górze, by dostrzec natychmiastową różnicę. Użyj mydła lub żelu do brwi i dokładnie wmasuj go z włosem oraz pod włos. Odczekaj chwilę i za pomocą szczoteczki wyczesz brwi do góry, na koniec dociskając je palcem do skóry. Braki uzupełnij kredką lub pisakiem. Taki trik daje efekt liftingu i momentalnie powiększa oko. Pamiętaj, aby stylizację brwi wykonać przed nałożeniem podkładu, by uniknąć powstawania nieestetycznych smug z resztek żelu.