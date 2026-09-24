Wykonała przebój u boku Linkin Park i wygrała! Nastoletnia gitarzystka zwyciężczynią "America's Got Talent"

Programy typu "talent show" od lat już podbijają telewizje na całym świecie. Wyjątkowo dużo powstaje ich w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. To właśnie na Wyspach narodził się jeden z najbardziej znanych i lubianych formatów - "Got Talent". Co ciekawe jednak, program zadebiutował na antenie amerykańskiej, a nie brytyjskiej, telewizji pod nazwą "America's Got Talent". Pierwszy odcinek show miał swoją emisję w czerwcu 2006 roku, a więc już ponad 20 lat temu! Pomysłodawcą całego formatu jest Simon Cowell, który zasiada obecnie w jury tak "America's Got Talent", jak i "Britain's Got Talent".

Na początku czerwca tego roku rozpoczęła się emisja 21. (!) już edycji amerykańskiej odsłony show. Jej finał przypadł na środę 23 września, w którym zmierzyło się ze sobą dziesięciu uczestników i uczestniczek. Zwyciężczyni mogła być jednak tylko jedna!

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To ona wygrała 21. edycję "America's Got Talent"!

Jedną z osób, które trafiły do finału letniej odsłony programu była niejaka Nene Royal. To zaledwie 16-letnia wokalistka i gitarzystka, która już na etapie przesłuchań zachwyciła jurorów swoim talentem, grając słynne Seven Nation Army z repertuaru The White Stripes. Nene Royal z sukcesami przeszła przez kolejne etapy show, aby w końcu znaleźć się w wielkim finale.

W ramach tego ostatniego występu wszyscy finaliści występują z zaproszonymi gośćmi specjalnymi. Co ciekawe, u boku 16-letniej wokalistki i gitarzystki pojawił się zespół Linkin Park! Formacja i Nene Royal wykonali wspólnie singiel wiodący z jej wciąż najbardziej aktualnej płyty From Zero - The Emptiness Machine.

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Pokaz wzbudził ogromny entuzjazm tak zebranej w studiu publiczności, widzów, jak i jurorów. Już po występie zaś lider Linkin Park, Mike Shinoda powiedział, że Nene Royal jest "po prostu niesamowita".

Zdanie to z pewnością podzielali wszyscy Ci, głosami których Nene Royal została zwyciężczynią 21. edycji "America's Got Talent"! Zobacz poniżej nagranie z finałowego występu 16-letniej gitarzystki i wokalistki.