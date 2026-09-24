ME siatkarzy. Finlandia eliminuje Włochy po horrorze w Turynie

Historyczny triumf Finów nad Włochami

Fińskie media wpadły w euforię po ćwierćfinałowym zwycięstwie nad Włochami (3:2) na ME siatkarzy. Historyczny sukces określany jest jako sensacja wszech czasów i największe osiągnięcie w dziejach fińskiego sportu. Mecz wywołał ogromne emocje w całej Finlandii.

To pierwsze zwycięstwo Finów nad Italią od 48 lat. Wcześniej sprawiali niespodzianki w 2025 roku z Francją oraz w 2009 z Brazylią. Jednak pokonanie aktualnych mistrzów świata na ich własnym terenie przebiło dotychczasowe osiągnięcia.

„O co tu chodzi?! Gdy atakujący Włoch Yuri Romano przestrzelił, w wypełnionej po brzegi hali w Turynie zapadła cisza” - relacjonowała spotkanie telewizja Yle.

„To był ćwierćfinałowy thriller. Włochy wygrały pierwszego seta, ale potem Finowie zastosowali terapię szokową” - napisał z kolei dziennik „Ilta-Sanomat”.

Kto zagra w półfinałach?

Mecz w Turynie miał dramatyczny przebieg. Po wyrównaniu przez Włochów na 2:2, tie-break obfitował w zwroty akcji. Gospodarze prowadzili już 9:6 i 12:10, lecz ostatecznie to Finlandia wykorzystała pierwszą piłkę meczową. Sukces ten gwarantuje im co najmniej powtórzenie wyniku z 2007 roku, kiedy zajęli czwarte miejsce.

W piątkowym półfinale w Mediolanie Finlandia zmierzy się z Francją. O awans do wielkiego finału powalczą także Polska i Słowenia. Stawka turnieju zapowiada niezwykle emocjonujące zakończenie mistrzostw.