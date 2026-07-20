Hiszpania na szczycie. Złoto po raz drugi w historii

Zwycięstwo na amerykańskiej ziemi

Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce w finale mistrzostw świata rozegranym w East Rutherford w 2026 roku. Decydującą bramkę zdobył Ferran Torres w 106. minucie spotkania. Tym samym Hiszpania po raz drugi w historii sięgnęła po tytuł mistrza świata.

Spotkanie sędziował Słoweniec Slavko Vincić, a na trybunach zasiadło 80 663 widzów. Ostatni finał to kolejne emocjonujące starcie w bogatej historii piłkarskich mistrzostw świata, w których Polska nigdy nie dotarła do decydującej rundy.

Historia finałowych triumfów?

Najbardziej utytułowaną drużyną w historii mistrzostw świata pozostaje Brazylia, która triumfowała w turnieju aż pięciokrotnie. Po cztery razy tytuł najlepszej drużyny globu zdobywały reprezentacje Niemiec oraz Włoch. Pierwszy finał rozegrano w 1930 roku w Montevideo, gdzie Urugwaj pokonał Argentynę 4:2.

W 2022 roku w Katarze Argentyna po niezwykle emocjonującym meczu wygrała z Francją w rzutach karnych, po remisie 3:3 w regulaminowym czasie gry i dogrywce. Mecz ten sędziował Polak Szymon Marciniak, zapisując się w historii światowego sędziowania.