Fagata reaguje na śmierć Maszy Graczykowskiej. Zdecydowała się odwołać swój koncert

Fagata i Masza Graczykowska w przeszłości tworzyły zgrany duet przyjaciółek. Ich relacja zakończyła się potężnym skandalem, a rozpad znajomości na żywo śledziły w mediach społecznościowych tysiące fanów. Niedawno internauci zaczęli masowo spekulować o rzekomym odejściu Graczykowskiej. Niestety, pogłoski okazały się prawdą i ostatecznie poinformowano, że zwłoki 25-latki odkryto 8 marca w jednym z warszawskich mieszkań. Zmarła gwiazda internetu zgromadziła na Instagramie ponad 250 tysięcy obserwatorów, a do tragicznych wieści odniosła się wreszcie jej dawna koleżanka.

Masza Graczykowska nie żyje. Śledztwo dalej trwa

Służby cały czas intensywnie badają okoliczności zgonu młodej gwiazdy internetu. Prokuratura ujawniła, że w lokalu, w którym zmarła 25-latka, przebywał pies. Zwierzę początkowo przewieziono do schroniska, jednak ostatecznie trafiło pod opiekę rodziny dziewczyny. Z najświeższych ustaleń wynika, że Masza Graczykowska najprawdopodobniej nie odebrała sobie życia. Śledczy przeprowadzili już sekcję zwłok i jak dotąd - odrzucili wersję o samobójstwie. W mieszkaniu nie znaleziono również żadnych śladów wskazujących na walkę. Funkcjonariusze biorą pod uwagę kilka różnych scenariuszy, a formalnie postępowanie toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, co stanowi rutynową procedurę przy niewyjaśnionych zgonach.

Fagata zabrała głos. Zwróciła się do bliskich dawnej przyjaciółki

Zmarła Masza Graczykowska przez długi czas niezwykle często pokazywała się w przestrzeni wirtualnej u boku Fagaty. Wzbudzająca ogromne kontrowersje raperka i influencerka była z nią bardzo blisko, dopóki ich drogi nie rozeszły się w atmosferze głośnej awantury.

W piątek po południu, zaledwie dzień po oficjalnym potwierdzeniu tragicznych wieści, Fagata postanowiła przerwać dotychczasowe milczenie. Celebrytka wyraźnie zaznaczyła, że chociaż od wielu lat nie utrzymywała z Maszą żadnych relacji, czuje potrzebę przekazania rodzinie wyrazów współczucia.

"Od kilku lat nie miałyśmy kontaktu, ale to wciąż trudna i smutna sytuacja, gdy odchodzi tak młoda osoba. Dotychczas nie zabierałam głosu z szacunku dla tej tragedii, ale dziś chciałabym złożyć szczere kondolencje rodzinie. Dbajcie o siebie" - napisała na instagramowej relacji.

Odwołany koncert w Bydgoszczy. Powodem jest pogrzeb zmarłej Maszy Graczykowskiej

Fagata poinformowała jednocześnie o przesunięciu terminu swojego zaplanowanego występu. Twórczyni zamierzała zaprezentować publiczności utwory z dopiero co opublikowanego wydawnictwa. Z uwagi na fakt, że uroczystości pogrzebowe Graczykowskiej zorganizowano dokładnie w tym samym mieście, wydarzenie odbędzie się w innej dacie. Raperka zakomunikowała swoim sympatykom:

"Dzisiaj ukazała się moja EP-ka, a koncert w Bydgoszczy miał być jej pierwszym odsłuchem. W związku z pogrzebem bliskiej mi kiedyś osoby, który odbywa się w tym mieście, podjęłam jednak decyzję o przełożeniu koncertu."

Szukasz wsparcia w kryzysie? Nie musisz radzić sobie sam! Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi lub martwisz się o kogoś bliskiego, pamiętaj o darmowych telefonach zaufania:

800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym (linia całodobowa)

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (linia całodobowa)

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (linia całodobowa)

116 123 - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych (linia całodobowa)

112 - Numer alarmowy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia (linia całodobowa)

