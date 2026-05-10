Koszulka Maradony na aukcji. Jaką cenę osiągnie legendarny trykot "Złotego Chłopca"?

Kim jest Jean-Marie Pfaff?

Jean-Marie Pfaff jest uznawany za jednego z najwybitniejszych belgijskich bramkarzy w historii futbolu. Przez sześć sezonów bronił bramki Bayernu Monachium, zyskując międzynarodową sławę. Był również przez wiele lat podstawowym golkiperem reprezentacji Belgii.

Na Mistrzostwach Świata w 1986 roku jego występy zostały docenione, czego dowodem było wybranie go bramkarzem całego turnieju. To osiągnięcie ugruntowało jego pozycję w historii belgijskiej i światowej piłki.

Kolekcja pamiątek Pfaffa idzie pod młotek?

W trakcie swojej długiej kariery Pfaff zgromadził bogaty zbiór pamiątek piłkarskich, w tym cenne koszulki takich gwiazd jak Johan Cruyff i Michel Platini. Posiadał także wiele trykotów z mistrzostw Europy i świata, stanowiących unikalną spuściznę.

Kolekcja była wcześniej dostępna dla publiczności w tymczasowym muzeum w Beveren, jednak placówka ta została zamknięta latem ubiegłego roku. Ta decyzja wpłynęła na plany byłego bramkarza dotyczące przyszłości jego zbiorów.

Kiedy odbędzie się aukcja koszulki Maradony?

W związku z zamknięciem muzeum Jean-Marie Pfaff podjął decyzję o sprzedaży swojej kolekcji. Po krótkiej, publicznej prezentacji na Stadionie Króla Baudouina w Brukseli, wszystkie przedmioty zostały bezpiecznie przetransportowane do skarbca w Paryżu.

Tamtejszy dom aukcyjny Millon odpowiedzialny jest za licytację, która zaplanowana jest na 23 maja. Wydarzenie to przyciągnie uwagę kolekcjonerów z całego świata, pragnących zdobyć unikalne piłkarskie artefakty.

Legendarna koszulka Diego Maradony z MŚ 1986.

Centralnym punktem zbliżającej się licytacji jest koszulka noszona przez Diego Maradonę podczas Mistrzostw Świata w 1986 roku. Pfaff zdobył ją w drodze wymiany po historycznym półfinale pomiędzy Belgią a Argentyną, co czyni ją cenną częścią historii futbolu.

„Złoty Chłopiec” złożył na niej autograf, gdy obaj sportowcy spotkali się w Paryżu w 2016 roku. Podpis opatrzył wzruszającymi słowami, świadczącymi o wzajemnym szacunku i sympatii, co dodatkowo zwiększa wartość trykotu.

"Para el simpatico Jean Marie con todo mi carino" ("Dla sympatycznego Jean-Marie z całym szacunkiem")

Cena wywoławcza trykotu Maradony.

Cena wywoławcza tej historycznej koszulki wynosi 350 000 euro, co stanowi istotną zmianę w strategii aukcyjnej. Wcześniejsza próba sprzedaży rozpoczęła się od znacznie wyższej kwoty, bo aż 640 000 euro, jednak wówczas nie udało się znaleźć nabywcy.

Decyzja o obniżeniu ceny ma na celu zwiększenie szans na sukces licytacji i przyciągnięcie szerszego grona potencjalnych kupców. Jest to strategiczny ruch, aby trykot znalazł nowego właściciela.

Dlaczego Jean-Marie Pfaff sprzedaje kolekcję?

72-letni Pfaff wyjaśnił mediom swoje powody podjęcia decyzji o sprzedaży cennych pamiątek. Stwierdził, że zgromadził wspaniałą kolekcję w ciągu swojej kariery, jednak jej przechowywanie stało się problematyczne po zamknięciu muzeum.

Były bramkarz nie chce, aby przedmioty zalegały na strychu i zbierały kurz, a także pragnie uniknąć obarczania tą odpowiedzialnością swoich trzech córek. Sprzedaż to praktyczne rozwiązanie, zapewniające pamiątkom nowe życie i godne miejsce.

