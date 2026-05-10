Znamy faworyta 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"? Bukmacherzy są zgodni, to on może wygrać

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-05-10 8:17

Już 10 maja 2026 roku widzowie zobaczą wielki finał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Emocje rosną, bo na parkiecie o Kryształową Kulę zawalczą cztery pary. Zdaniem ekspertów bukmacherskich, w walce o ostateczne zwycięstwo liczy się obecnie tylko dwóch aktorów. Kto ma największe szanse na triumf?

Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda, Iwona Pavlović, Taniec z Gwiazdami
Taniec z Gwiazdami - półfinał 18. edycji 3 maja Taniec z Gwiazdami - półfinał 18. edycji 3 maja Taniec z Gwiazdami - półfinał 18. edycji 3 maja Taniec z Gwiazdami - półfinał 18. edycji 3 maja
Galeria zdjęć 35

Kto w finale "Tańca z Gwiazdami"? O Kryształową Kulę powalczą cztery pary

Mordercze treningi, stres i zacięta rywalizacja trwają od tygodni, a początkowa stawka dwunastu par skurczyła się do finałowej czwórki. O Kryształową Kulę powalczą wkrótce: Sebastian Fabijański z Julią Suryś, Gamou Fall z Hanną Żudziewicz, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska tańcząca z Jackiem Jeschke. Obecnie najwięcej emocji wzbudza rywalizacja dwóch mężczyzn, którzy od dłuższego czasu pozostają w centrum uwagi widzów i oceniających. Według najświeższych doniesień, to właśnie oni są głównymi kandydatami do ostatecznego zwycięstwa.

Zobacz też: Iwona Pavlović zdradza sekrety z młodości. To lubiła robić w czasach szkolnych!

Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda, Iwona Pavlović, Taniec z Gwiazdami
Galeria zdjęć 35

Finał "Tańca z Gwiazdami". Gamou Fall czy Sebastian Fabijański?

Jeszcze niedawno przewidywania ekspertów wyglądały zupełnie inaczej. Wśród faworytów mocno wyróżniała się Natalia Karczmarczyk, jednak mimo ogromnego wsparcia ze strony internautów, musiała opuścić program na wcześniejszym etapie. Przez pewien czas liderką notowań była Magdalena Boczarska, która od pierwszego odcinka zachwycała jury swoimi umiejętnościami tanecznymi. Im bliżej decydującego starcia, tym sytuacja stawała się jednak bardziej dynamiczna.

Zobacz też: Małżeństwo zmierzy się w finale "Tańca z Gwiazdami". Tak zareagowali na wyjątkową sytuację

Obecnie to Gamou Fall, wspierany na parkiecie przez Hannę Żudziewicz, jest typowany na faworyta przez firmy bukmacherskie. Ich choreografie od kilku odcinków zbierają rewelacyjne opinie, a widzowie doceniają naturalność i wyraźny progres aktora. Wszystko wskazuje na to, że mają oni ogromne szanse na zdobycie pierwszego miejsca.

Tuż za liderem plasuje się Sebastian Fabijański, który od początku 18. edycji wzbudza niemałe kontrowersje. Aktor regularnie zaskakuje zarówno jury, jak i publiczność zgromadzoną przed telewizorami, a jego występy wywołują gorące dyskusje w sieci. W decydującym odcinku nie zabraknie również dodatkowych atrakcji. Na parkiecie zaprezentują się uczestnicy, którzy odpadli w poprzednich tygodniach, by wykonać pożegnalne układy taneczne.

Zobacz też: Najseksowniejsze kreacje "Tańca z Gwiazdami"! Robi się gorąco od samego patrzenia!

Sonda
Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"?
Tomasz Wygoda o faworyzowaniu Boczarskiej. Mówi też o Kędzierskim. Piotr zastawił restaurację, żeby wygrać "Taniec z Gwiazdami"?
Taniec z gwiazdami