Znamy faworyta 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"? Bukmacherzy są zgodni, to on może wygrać

Kto w finale "Tańca z Gwiazdami"? O Kryształową Kulę powalczą cztery pary

Mordercze treningi, stres i zacięta rywalizacja trwają od tygodni, a początkowa stawka dwunastu par skurczyła się do finałowej czwórki. O Kryształową Kulę powalczą wkrótce: Sebastian Fabijański z Julią Suryś, Gamou Fall z Hanną Żudziewicz, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska tańcząca z Jackiem Jeschke. Obecnie najwięcej emocji wzbudza rywalizacja dwóch mężczyzn, którzy od dłuższego czasu pozostają w centrum uwagi widzów i oceniających. Według najświeższych doniesień, to właśnie oni są głównymi kandydatami do ostatecznego zwycięstwa.

Finał "Tańca z Gwiazdami". Gamou Fall czy Sebastian Fabijański?

Jeszcze niedawno przewidywania ekspertów wyglądały zupełnie inaczej. Wśród faworytów mocno wyróżniała się Natalia Karczmarczyk, jednak mimo ogromnego wsparcia ze strony internautów, musiała opuścić program na wcześniejszym etapie. Przez pewien czas liderką notowań była Magdalena Boczarska, która od pierwszego odcinka zachwycała jury swoimi umiejętnościami tanecznymi. Im bliżej decydującego starcia, tym sytuacja stawała się jednak bardziej dynamiczna.

Obecnie to Gamou Fall, wspierany na parkiecie przez Hannę Żudziewicz, jest typowany na faworyta przez firmy bukmacherskie. Ich choreografie od kilku odcinków zbierają rewelacyjne opinie, a widzowie doceniają naturalność i wyraźny progres aktora. Wszystko wskazuje na to, że mają oni ogromne szanse na zdobycie pierwszego miejsca.

Tuż za liderem plasuje się Sebastian Fabijański, który od początku 18. edycji wzbudza niemałe kontrowersje. Aktor regularnie zaskakuje zarówno jury, jak i publiczność zgromadzoną przed telewizorami, a jego występy wywołują gorące dyskusje w sieci. W decydującym odcinku nie zabraknie również dodatkowych atrakcji. Na parkiecie zaprezentują się uczestnicy, którzy odpadli w poprzednich tygodniach, by wykonać pożegnalne układy taneczne.

