Fabijański zawalczy z Wiśniewskim o nagrodę w Opolu. Krótko podsumował

Sebastian Fabijański to człowiek wielu talentów. Równocześnie rozwija kariery aktorską i muzyczną, a aktualnie możemy podziwiać go na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie stawiany jest w gronie faworytów do wygrania Kryształowej Kuli. Mimo napiętego grafiku i długich godzin spędzanych na salach prób Fabijański nie wyhamował z aktywnościami zawodowymi i zaledwie kilka dni temu zaprezentował nowy singiel "Nieidealna", nagrany we współpracy z Daryą. Utwór zakwalifikował się do opolskich premier i powalczy o nagrodę główną. W stawce znaleźli się także inni znani artyści, w tym Michał Wiśniewski, z którym Fabijański mógł być związany rodzinnie.

Michał Wiśniewski zaśpiewa w Opolu piosenkę zatytułowaną "Do moich dzieci". Co ciekawe, najstarszy syn wokalisty, Xavier Wiśniewski, który odwiedził niedawno studio Eski, był przez kilka lat związany z Weroniką Fabijańską, prywatnie siostrą Sebastiana. W rozmowie z Eską aktor wyjawił, jak zapatruje się na konkurowanie z liderem zespołu Ich Troje.

Za kulisami ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami" Sebastian Fabijański udzielił krótkiego wywiadu reporterowi serwisu ESKA.pl. Zapytany o to, jak zapatruje się na konkurowanie z Michałem Wiśniewskim w Opolu, aktor podszedł do tematu rywalizacji z dystansem i poczuciem humoru.

Słuchaj, moje życie jest zawsze fascynujące i w tym przypadku nie jest inaczej - zaczął ze śmiechem.

Fabijański podkreślił, że występ w Opolu może nadać nowy kierunek jego karierze estradowej.

Piękne to będzie. Wydaje mi się, że moja droga muzyczna w ten sposób może dostać trochę wiatru w żagle. Super rzeczy się dzieją w moim życiu i niech tak będzie nadal - dodał.