Zamocz w tym aptecznym produkcie korzenie storczyka. Nowych kwiatów będzie bez liku

Storczyki, choć piękne, bywają kapryśne i często przestają kwitnąć, stając się wyzwaniem dla miłośników roślin.

Problemy z kwitnieniem często wynikają z kłopotów z systemem korzeniowym, wrażliwym na błędy w pielęgnacji.

Z pomocą przychodzi popularny produkt z apteki, który może zrewitalizować korzenie i pobudzić roślinę do wypuszczenia nowych pąków.

Storczyki od lat cieszą się ogromną popularnością jako rośliny ozdobne, choć nie da się ukryć, że należą do gatunków dość wymagających. Ich egzotyczne pochodzenie sprawia, że potrzebują specyficznych warunków - odpowiedniego światła, wilgotności oraz właściwego podłoża. Nawet niewielkie błędy w pielęgnacji, takie jak przelanie czy zbyt suche powietrze, mogą szybko odbić się na ich kondycji. Mimo to storczyki wciąż chętnie wybierane są do naszych wnętrz, głównie ze względu na swoje niezwykle eleganckie, długotrwałe kwitnienie i dekoracyjny wygląd, który pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych aranżacji. Co, jednak jeśli nagle nasz storczyk przestanie kwitnąć? Nie musisz od razu wyrzucać rośliny, wystarczy, iż jego korzenie zanurzysz w aptecznym specyfiku.

Namocz w wodzie utlenionej korzenie storczyka, a od razu wypuści nowe kwiaty

W pielęgnacji tych roślin istotną rolę odgrywa również dbałość o system korzeniowy. Należy zwrócić uwagę, czy korzenie nadal mieszczą się w doniczce. Czasem zwykłe przesadzenie może znacznie pomóc, jednak kiedy system korzeniowy został zaatakowany przez bakterie lub grzyby, wówczas pomoże płukanie korzeni w roztworze z wody utlenionej. Taki roztwór (najlepiej o stężeniu 3%) pomaga oczyścić korzenie, ograniczyć rozwój bakterii oraz grzybów, a także wspiera ich regenerację. Co więcej, rozcieńczona woda utleniona (w proporcjach 1:4) może być używana także do podlewania storczyków, ponieważ dodatkowo napowietrza podłoże i poprawia dostęp tlenu do korzeni. Należy to robić nie częściej niż raz na dwa tygodnie. Dzięki tym zabiegom nasz storczyk od razu odżyje i zacznie wypuszczać nowe kwiaty, a jego liście znów nabiorą intensywnego, zielonego koloru.

Choć storczyki wymagają uwagi i odpowiedniej wiedzy, dzięki właściwej pielęgnacji i stosowaniu prostych metod, takich jak użycie roztworu wody utlenionej, można cieszyć się zdrowymi roślinami i ich spektakularnym kwitnieniem przez długi czas.

