Ten zapach unosi się w luksusowych domach. Wlej do słoiczka i włóż patyczki, a poczujesz się jak w willi

Zgłębiając tajniki aromaterapii, zrozumiesz mechanizmy wpływu zapachów na ludzki nastrój.

Samodzielne przygotowanie eleganckiego dyfuzora pozwoli wypełnić wnętrze unikalną wonią.

Do stworzenia odświeżacza wystarczy wykorzystać olej kokosowy, mocny alkohol oraz ulubione olejki eteryczne.

Odpowiednio dobrana, subtelna mieszanka zamieni zwykły pokój w przestrzeń pachnącą niczym ekskluzywna willa.

Taki zapach unosi się w bogatych domach

Odpowiednio dobrana kompozycja zapachowa potrafi od samego rana poprawić nastrój i dodać energii domownikom. Z tego powodu na półkach tak często lądują różnego rodzaju odświeżacze powietrza. Opiera się to na fundamentalnych założeniach aromaterapii, która wykorzystuje skoncentrowane ekstrakty roślinne do stymulowania kondycji psychofizycznej. Właściciele luksusowych posiadłości przywiązują ogromną wagę do zapachów unoszących się w ich wnętrzach. Zależy im nie tylko na wrażeniu sterylnej czystości, ale przede wszystkim na wykreowaniu unikalnego, charakterystycznego tła zapachowego, które natychmiast intryguje odwiedzających gości. Zamiast wydawać krocie na gotowe rozwiązania, podobny dyfuzor można skomponować samodzielnie we własnych czterech kątach.

Przepis na domowy dyfuzor zapachowy z patyczkami

Domowy odświeżacz z patyczkami to gwarancja pięknego zapachu utrzymującego się przez wiele dób. Ekskluzywne aromaty charakteryzują się oryginalnością i powolnym uwalnianiem nut zapachowych. Aby skonstruować własny dyfuzor, należy przygotować niewielki szklany flakonik, ratanowe lub bambusowe patyczki, olej kokosowy w płynnej formie, wysokoprocentowy alkohol oraz wybrane olejki eteryczne, na przykład o zapachu róży, lawendy, cedru, bergamotki czy drzewa sandałowego. Proces tworzenia jest banalnie prosty. Na początku trzeba wlać do buteleczki około 50 mililitrów oleju kokosowego, a następnie dodać trzy łyżki mocnego alkoholu i jedną łyżkę wybranego olejku eterycznego. Po dokładnym wymieszaniu cieczy wystarczy zanurzyć w niej patyczki i odstawić naczynie w widocznym miejscu. Warto pamiętać, że w zamożnych domach zapach nigdy nie bywa przytłaczający, lecz uwalnia się bardzo powoli i dyskretnie.

