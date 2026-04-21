Joanna Opozda bryluje na salonach tuż po sprawie rozwodowej. Jej kreacja przyciągała wzrok

Rozwód Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Batalia trwa od lat

Aktorska para wzięła ślub w sierpniu 2021 roku, jednak ich wspólne szczęście zakończyło się zaledwie kilka miesięcy później. Na początku 2022 roku relacja całkowicie się rozpadła, a dokumenty rozwodowe trafiły do sądu niemal dokładnie w momencie narodzin ich syna, Vincenta. Od tego czasu między dawnymi kochankami toczy się zażarty konflikt, który wydaje się nie mieć końca. Mimo że od zainicjowania procedury prawnej minęły już ponad cztery lata, małżeństwo wciąż nie zostało oficjalnie rozwiązane. Sprawa obfituje w kolejne posiedzenia, przesłuchania świadków, silne napięcia oraz wzajemne pretensje.

Rozprawa zaplanowana na 17 kwietnia miała przynieść ostateczne rozstrzygnięcie tego medialnego konfliktu. Joanna Opozda stawiła się w budynku sądu w towarzystwie ochrony, natomiast między dawnymi partnerami dało się wyczuć ogromny dystans. W trakcie przerw na korytarzu oboje starali się za wszelką cenę omijać, jednak splot wydarzeń ostatecznie doprowadził do ich bezpośredniej konfrontacji.

Głównym punktem sporu pozostają finanse oraz ustalenie zasad opieki nad wspólnym potomkiem. Kwestia wysokości świadczeń alimentacyjnych i orzeczenie o winie za rozpad związku wywołują na sali sądowej ogromne napięcie. Joanna Opozda twardo domaga się swoich racji, natomiast Antoni Królikowski, który układa sobie życie u boku nowej partnerki i doczekał się kolejnego dziecka, prezentuje odmienne stanowisko. Brak jakiegokolwiek porozumienia sprawia, że w świetle prawa wciąż pozostają mężem i żoną.

Przedłużający się proces rozwodowy to obecnie tylko jeden z elementów rzeczywistości obojga aktorów. Antoni Królikowski skupia się na życiu ze swoją obecną wybranką i córką Jadwigą, podczas gdy Joanna Opozda poświęca czas na wychowywanie Vincenta. Dawni małżonkowie starają się również rozwijać swoje kariery, regularnie uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach ze świata show-biznesu.

Niedawno gwiazda wzięła udział w Gali Osobowości i Sukcesy, gdzie natychmiast znalazła się w centrum uwagi. Aktorka zaprezentowała się w długiej, jasnej kreacji z charakterystycznymi marszczeniami akcentującymi biodra oraz subtelnym dekoltem. Swój wizerunek dopełniła spiętymi włosami i minimalistyczną biżuterią. W tej niezwykle eleganckiej odsłonie pozowała fotoreporterom zaledwie dwie doby po trudnych chwilach w sądzie. Warto przypomnieć, że podczas samej rozprawy rozwodowej zdecydowała się na zupełnie inną stylizację, wybierając klasyczny, biały garnitur.

