Amanda Anisimova skradła show na gali Laureus Awards. Rywalka Igi Świątek zachwyciła w odważnej sukni

Podczas prestiżowej gali Laureus Awards amerykańska sportsmenka przyciągnęła obiektywy aparatów swoją niezwykle śmiałą, srebrzystą stylizacją.

Tenisistka zza oceanu, słynąca wcześniej z publikacji gorących kadrów, zaprezentowała się w bardzo eleganckim, ale wciąż prowokującym wydaniu.

Głęboki dekolt i odważne wycięcia w jej kreacji błyskawicznie stały się głównym tematem dyskusji w internecie.

Użytkownicy sieci mogą podziwiać, jak gwiazda tenisa zaprezentowała się podczas przejścia po czerwonym dywanie.

Suknia Amandy Anisimovej zachwyca. Amerykanka w centrum uwagi na gali w Hiszpanii

Rozdanie nagród Laureus World Sports Awards na Półwyspie Iberyjskim zgromadziło absolutną elitę światowego sportu, jednak to właśnie finalistka Wimbledonu oraz US Open z 2025 roku skupiła na sobie całą uwagę. 24-letnia sportsmenka wkroczyła na czerwony dywan w zjawiskowej, srebrnej kreacji pozbawionej ramiączek. Niezwykle głęboki dekolt oraz mocne wycięcia idealnie wyeksponowały jej sylwetkę, co sprawiło, że fotoreporterzy nieustannie robili jej zdjęcia. Przedstawiciele kobiecego tenisa również zareagowali na ten ubiór. Oficjalne konto federacji WTA na platformie społecznościowej X udostępniło fotografie zawodniczki z bardzo wymownym podpisem.

„Amanda SHOW!”

Kibice zareagowali na te ujęcia w mgnieniu oka, a platformy społecznościowe natychmiast wypełniły się mnóstwem pozytywnych opinii. Fani z całego świata nie szczędzili słów uznania dla wyjątkowego gustu i niezwykłej urody amerykańskiej gwiazdy kortów.

„Uwielbiam ją! Piękna kobieta w najlepszej sukience!”

Tak brzmiał wpis jednej z zachwyconych miłośniczek tenisa. Inny kibic postanowił krótko nawiązać do jej sportowych sukcesów.

„Zwyciężczyni na korcie i poza nim”

Kolejne głosy w sieci skupiały się na doskonałym dopasowaniu nowej stylizacji do naturalnego piękna 24-latki.

„Wygląda prześlicznie. Ma bardzo ładną twarz, a sukienka moim zdaniem idealnie do niej pasuje”

Wśród setek rozbudowanych opinii pojawiały się także bardzo krótkie, ale niezwykle emocjonalne podsumowania zachwyconych internautów.

„Po prostu WOW”

Amanda Anisimova bryluje na salonach. O rywalce Igi Świątek mówi się więcej niż o Sabalence

Zawodniczka, która do tej pory chętnie dzieliła się w internecie fotografiami w skąpych strojach kąpielowych, udowodniła, że doskonale czuje się również w wieczorowym, eleganckim wydaniu. Mimo że jej sportowa droga pełna była trudnych momentów, a sama tenisistka otwarcie opowiadała o zmaganiach z zawodowym wypaleniem, podczas madryckiej uroczystości tryskała pewnością siebie i w pełni korzystała z wieczoru. Warto zaznaczyć, że na imprezie pojawiły się również inne wielkie nazwiska, w tym uhonorowana statuetką dla najlepszej sportsmenki Aryna Sabalenka oraz ikona gimnastyki Simone Biles. Obserwatorzy zgodnie przyznali jednak, że to właśnie ubiór Anisimovej zdominował wszelkie kuluarowe dyskusje w Hiszpanii.

Amerykanka, którą w przeszłości często porównywano do Marii Szarapowej z uwagi na jej urok osobisty i bardzo siłowy tenis, raz jeszcze pokazała, że posiada w sobie wyjątkowy magnetyzm. W naszej przygotowanej galerii zdjęć można dokładnie przyjrzeć się, jak wielka gwiazda brylowała na czerwonym dywanie, ponieważ ta kreacja z pewnością zostanie zapamiętana na długo.