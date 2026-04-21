Mariusz Pudzianowski w sądzie! Skarbówka wytacza mu proces

W opolskim sądzie zainicjowano postępowanie przeciwko Mariuszowi Pudzianowskiemu.

Znany zawodnik MMA odpowiada za rzekome nielegalne promowanie gry hazardowej.

Już podczas pierwszej rozprawy pojawiły się poważne wątpliwości formalne, komplikujące sprawę.

Mariusz Pudzianowski przed sądem. Błędy proceduralne na start procesu

Funkcjonariusze Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego skierowali do wymiaru sprawiedliwości akt oskarżenia wymierzony w Mariusza Pudzianowskiego. Instytucja zarzuca słynnemu zawodnikowi niezgodną z prawem promocję usług hazardowych. Śledczy wzięli pod lupę wpisy publikowane przez gwiazdora w internecie, gdzie rzekomo zachęcał do korzystania z gry zatytułowanej "Pudzianator". Polskie prawodawstwo surowo reguluje kwestie reklamowania zakładów czy kasyn, dlatego sytuacja sportowca wydaje się dość poważna. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 20 kwietnia, a obrońcy 49-latka błyskawicznie wypunktowali luki w dokumentacji przedstawionej przez oskarżyciela.

„Z samego zarzutu nie wynika, w jakim okresie on został zamieszczony, które konkretnie zachowania w ocenie oskarżyciela wyczerpały znamiona czynu zabronionego” - mówiła w sądzie mec. Katarzyna Antkowiak, cytowana przez nto.pl.

Gra hazardowa "Pudzianator". Linia obrony Mariusza Pudzianowskiego

Niejasności w akcie oskarżenia doprowadziły do opóźnienia całego procesu. Prawnicy reprezentujący gwiazdora MMA podkreślają, że bez jasno sformułowanych zarzutów nie można zagwarantować uczciwego i rzetelnego postępowania. Z kolei przedstawiciele skarbówki twardo obstają przy swoim, wierząc w siłę zebranych materiałów dowodowych. Rozstrzygnięcie tego konfliktu z pewnością zajmie sporo czasu, ponieważ obie strony całkowicie inaczej interpretują kluczowe fakty. Zgodnie z argumentacją obrony, nazwa "Pudzianator" stanowi osobistą markę rozpoznawczą sportowca budowaną od wielu lat. Urzędnicy skarbowi interpretują te materiały jako jawną reklamę konkretnego produktu hazardowego. Ostateczny werdykt sądu będzie więc zależał od niezwykle subtelnej granicy prawnej.

W związku z błędami formalnymi popełnionymi przez stronę oskarżającą opolski wymiar sprawiedliwości zdecydował się odroczyć posiedzenie o 7 dni. Głównego zainteresowanego zabrakło na pierwszej rozprawie. Bardzo możliwe jednak, że po naniesieniu odpowiednich poprawek przez urzędników, słynny siłacz osobiście stawi się na sali rozpraw, by walczyć o swoje dobre imię.