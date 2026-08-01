Ewakuacja na Męskim Graniu! Jest komentarz organizatorów. Co się stało?

Męskie Granie 2026 - przerwano koncert, odbyła się ewakuacja

Męskie Granie ruszyło ze swoją trasą jeszcze w czerwcu - najpierw był koncert w Żywcu, później w Poznaniu, Gdańsku, wreszcie 31 lipca piosenkarzy i muzyków przywitali fani z Wrocławia. Organizatorzy ostrzegali na swoim profilu na Facebooku, że będzie gorąco, zachęcali do picia wody, okrywania głów. Wydawało się, że koncert odbędzie się bez problemów. Niestety, pogoda pokazała, jak bardzo jest nieprzewidywalna.

ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE ORAZ W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW CHWILOWO PRZERYWAMY KONCERT. Prosimy o spokojne opuszczenie strefy pod sceną i stosowanie się do poleceń służb informacyjnych. Monitorujemy sytuację wspólnie ze służbami. Prosimy o zachowanie spokoju i pozostanie na terenie w wyznaczonych przez służby strefach. Kolejne informacje przekażemy, gdy tylko będzie można podjąć dalsze decyzje. O możliwości wznowienia koncertów będziemy informować Was na bieżąco na oficjalnych kanałach Męskiego Grania na Facebooku i Instagramie - takie ogłoszenie pojawiło się w sieci po godzinie 22.

Wszystko działo się na pół godziny przed projektem Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika i występem grupy Łąki Łan. Organizatorzy prosili, by uczestnicy imprezy poszukali bezpiecznego schronienia w okolicznych budynkach: "Jeśli przeczekujecie burzę w pobliżu budynku, nie opierajcie się o instalacje odgromowe (piorunochrony). Nie zatrzymujcie się pod drzewami. Jeśli znajdujecie się w samochodzie, nie parkujcie pod drzewami, słupami energetycznymi, reklamami itp.".

O 22:44 zarządzono ewakuację z powodu ulewy oraz burzy. Niestety, to oznaczało, że Kult nie wystąpił.

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Męskie Granie 2026 - komentarz po ewakuacji

Dzień po przerwanym koncercie organizatorzy postanowili wytłumaczyć się ze swojej decyzji. Do sieci trafiło oświadczenie:

W ostatnich godzinach otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących decyzji o ewakuacji piątkowych koncertów Męskiego Grania we Wrocławiu. Decyzję podjęliśmy po konsultacji ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie wydarzenia. W bezpośrednim otoczeniu wydarzenia obserwowano intensywne wyładowania atmosferyczne. Burze rozwijają się bardzo dynamicznie i są trudne do przewidzenia, dlatego decyzje dotyczące bezpieczeństwa podejmowane są na podstawie rzeczywistej sytuacji, a nie wyłącznie prognoz. Wyładowania atmosferyczne należą do najpoważniejszych zagrożeń podczas wydarzeń plenerowych. W otoczeniu wysokich konstrukcji scenicznych, infrastruktury technicznej i tysięcy osób zgromadzonych na otwartej przestrzeni kontynuowanie koncertów byłoby nieodpowiedzialne.

Dalej organizatorzy dodali:

Wiemy, jak wiele emocji wiązało się z tym wieczorem i jak dużym rozczarowaniem była ta decyzja. Jednak bezpieczeństwo publiczności, artystów i całej obsługi zawsze pozostaje dla nas absolutnym priorytetem.

Organizatorzy poinformowali, że kwestie dotyczące ewentualnych rekompensat zostaną rozpatrzone zgodnie z zapisami regulaminu wydarzenia. Po zakończeniu analiz uczestnicy otrzymają szczegółowe informacje drogą mailową. Zaapelowano również o śledzenie kolejnych komunikatów publikowanych przez organizatorów. Na koniec podziękowano wszystkim za wyrozumiałość.

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