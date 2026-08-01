Maja Rutkowski ponownie ozdobiła zęby złotem. Internauci bezlitośni. "Wygląda jak przyklejone rodzynki"

Maja Rutkowski szokuje nowym uśmiechem. Na śnieżnobiałych zębach znów pojawiła się biżuteria

Żona najsłynniejszego polskiego detektywa nie stroni od przepychu. Maja Rutkowski chętnie demonstruje swoje przywiązanie do luksusu, czy to chwaląc się zawartością szafy, czy ekskluzywnymi wyjazdami. Teraz poszła o krok dalej i postanowiła urozmaicić swój uśmiech. Zaledwie kilka miesięcy po tym, jak po raz pierwszy skusiła się na biżuterię nazębną, ponownie odwiedziła znanego stomatologa. Efektem jej najnowszej metamorfozy jest uśmiech, w którym złoto i kamienie szlachetne mienią się na tle śnieżnobiałych zębów. Całe wydarzenie zostało udokumentowane zabawnym filmikiem nagranym w gabinecie dentystycznym gwiazd, który wywołał lawinę komentarzy.

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Maja Rutkowski udostępniła w sieci relację prosto ze stomatologicznego fotela. Tym razem nie chodziło o rutynowy przegląd ani kolejne wybielanie, ponieważ jej zęby już i tak lśnią imponującą bielą. Żona Krzysztofa Rutkowskiego zafundowała sobie kolejne nietypowe zdobienia. Jeszcze w maju przyznawała, że nie jest pewna, czy wyznacza nowe trendy, czy może nieznacznie przesadziła. Twierdziła wówczas, że o ile diamenty na zębach stały się powszechne, o tyle połączenie złota i rubinów to propozycja dla odważnych.

Reakcja internautów była natychmiastowa. Nagranie z gabinetu zgromadziło mnóstwo opinii. Znaleźli się fani, którzy uznali, że taki ekstrawagancki uśmiech idealnie wpisuje się w styl Mai. Z drugiej strony nie brakowało głosów krytyki. Niektórzy obserwatorzy uznali, że ilość ozdób przytłacza, a część z nich bezlitośnie porównała błyszczące elementy do resztek pokarmu tkwiących między zębami.

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"Osobiście mi się to nie podoba, zwłaszcza te kolorowe, bo jak sie uśmiechniesz, to wyglada jak byś coś miał na zębach. Ale to kwestia gustu", "To nie chodzi o to, kto co robi z pieniędzmi, tylko jak to wygląda, a wygląda to jak naklejki z gazety na plastikowych zębach. Kobieta ogólnie piękna i ma fajny styl, widać też dystans do siebie. No ale te zęby to słabe", "Wygląda jak przyklejone rodzynki i nieumyte zęby" - pisali internauci.

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W przeszłości Maja prezentowała już między innymi diamentowy ozdobnik w kształcie motyla. Moda na błyskotki w jamie ustnej opanowała całą rodzinę, ponieważ jej mąż, Krzysztof Rutkowski, również sprawił sobie biżuterię w formie złotego dolara. Wszystko wskazuje na to, że miłość do luksusowych aut, drogich zegarków i markowych ubrań to dla nich za mało. Podczas ostatniej wizyty Maja ozdobiła biżuterią cały górny łuk zębowy. Wśród nowych elementów znalazły się między innymi delikatne kółeczka oraz gwiazdka.

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