EWAKUACJA na Męskim Graniu we Wrocławiu! Organizatorzy podjęli trudną decyzję w związku z pogodą

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-08-01 10:25

Lato to już od jakiegoś czasu okres, który nie zawsze sprzyja organizowanym w tym okresie festiwalom i letnim trasom koncertowym. Tym razem przekonali się o tym organizatorzy Męskiego Grania, które w pierwszy weekend sierpnia odbywa się we Wrocławiu. Nie wszystkie występy, które zaplanowano na pierwszy dzień doszły do skutku. Na imprezie miała miejsce ewakuacja! Jest oświadczenie organizatorów.

Po krótkiej przerwie tegoroczna odsłona Męskiego Grania wróciła na szlak i w pierwszy weekend sierpnia dotarła do Wrocławia. Pierwsze koncerty zaplanowane zostały na piątek 31 lipca, niestety jednak, nieoczekiwanie publiczności oraz organizatorom szyki popsuły warunki atmosferyczne. W pewnym momencie sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że podjęto decyzję o ewakuacji! Co dokładnie stało się we Wrocławiu?

Zalia - On Air Music Awards 2026

Dlaczego doszło do ewakuacji na Męskim Graniu we Wrocławiu?

W mediach społecznościowych Męskiego Grania już po godzinie 22:00, czyli na około 30 minut przed zaplanowanym pokazem projektu "Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika" na Scenie Głównej i występie grupy Łąki Łan na Scenie Ż pojawił się komunikat o chwilowym przerwaniu koncertów, właśnie ze względu na warunki pogodowe, gdyż pojawiły się już wtedy pierwsze wyładowania atmosferyczne. Informowano o bacznym obserwowaniu sytuacji i pozostawaniu w kontakcie ze służbami oraz dodano: "o możliwości wznowienia koncertów będziemy informować Was na bieżąco na oficjalnych kanałach Męskiego Grania na Facebooku i Instagramie".

Męskie Granie w ESCE
Galeria zdjęć 27

Niestety, ostatecznie o godzinie 22:44 pojawił się komunikat o ewakuacji ze względu na ulewę oraz niekorzystne warunki i zakończeniu wydarzenia jeszcze przed tym, gdy wybrzmiały na nim ostatnie koncerty, właśnie w ramach "Męskie Granie Przestawia", co oznacza, że na Scenie Głównej ostatecznie nie pojawił się także zespół Kult ze swoim setem.

Decyzja ta spotkała się z dość skrajnymi reakcjami publiczności. W komentarzach pod postem o ewakuacji część chwali decyzję, doceniając troskę o publiczność. Nie brak też głosów, iż została ona podjęta zbyt pochopnie, a pogoda we Wrocławiu w miejscu koncertów nie była taka zła. Szczególną frustrację wyrażali fani i fanki Kultu, którzy na Męskie Granie przyjechali właśnie na koncert zespołu - w efekcie podczas ewakuacji można było usłyszeć tłum, śpiewający klasyki Kazika Staszewskiego i spółki.

Prognozy pogody na dziś wskazują, że we Wrocławiu można się spodziewać niewielkich, przelotnych opadów. Także i teraz należy śledzić media społecznościowe wydarzenia i stosować się do zaleceń organizatorów. W poniższym artykule znajdziesz rozpiskę koncertów, zaplanowanych na sobotę - w tym zamykający Scenę Główną występ Orkiestry Męskiego Grania.

Polecany artykuł:

Męskie Granie 2026 - Wrocław. Sprawdź czasówkę wszystkich koncertów

EWAKUACJA UWAGA! ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE KONCERT ZOSTAŁ PRZERWANY.Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb oraz kierowanie się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych.Prosimy o przekazanie tej informacji osobom znajdującym się w pobliżu. Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie koncertu jest dla nas najważniejsze - brzmiał komunikat organizatorów.

W sieci pojawiło się już oficjalne oświadczenie organizatorów, w którym pojawia się także wzmianka o "zasadach ewentualnej rekompensaty":

W ostatnich godzinach otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących decyzji o ewakuacji piątkowych koncertów Męskiego Grania we Wrocławiu.

Decyzję podjęliśmy po konsultacji ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie wydarzenia. W bezpośrednim otoczeniu wydarzenia obserwowano intensywne wyładowania atmosferyczne. Burze rozwijają się bardzo dynamicznie i są trudne do przewidzenia, dlatego decyzje dotyczące bezpieczeństwa podejmowane są na podstawie rzeczywistej sytuacji, a nie wyłącznie prognoz.

Wyładowania atmosferyczne należą do najpoważniejszych zagrożeń podczas wydarzeń plenerowych. W otoczeniu wysokich konstrukcji scenicznych, infrastruktury technicznej i tysięcy osób zgromadzonych na otwartej przestrzeni kontynuowanie koncertów byłoby nieodpowiedzialne.

Wiemy, jak wiele emocji wiązało się z tym wieczorem i jak dużym rozczarowaniem była ta decyzja. Jednak bezpieczeństwo publiczności, artystów i całej obsługi zawsze pozostaje dla nas absolutnym priorytetem.

Zasady ewentualnej rekompensaty będziemy analizować zgodnie z postanowieniami Regulaminu wydarzenia. Po zakończeniu tego procesu przekażemy uczestnikom szczegółowe informacje drogą mailową. Prosimy o śledzenie komunikatów organizatora.

Dziękujemy za zrozumienie - brzmi komentarz organizatorów.

W tym roku Męskie Granie odwiedzi jeszcze:

  • Kraków: 7–8 sierpnia 2026 (Muzeum Lotnictwa Polskiego)
  • Warszawę: 21–22 sierpnia 2026 (Lotnisko Bemowo)

Wszystkie Orkiestry Męskiego Grania - czy pamiętasz ich skład? Sprawdź w quizie!

Wszystkie Orkiestry Męskiego Grania - czy pamiętasz ich skład? Sprawdź w quizie!
Pytanie 1 z 15
Ile osób stworzyło pierwszą Orkiestrę Męskiego Grania?
Męskie Granie