Dodaj łyżeczkę do wody i podlej zamiokulkasa. Roślina obsypie się nowymi liśćmi

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-01 12:18

Zamiokulkas słynie z wyjątkowej odporności na trudne warunki, w tym przedłużającą się suszę. Choć nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji, warto go czasem wesprzeć odpowiednim nawozem. Ta szybka, domowa odżywka błyskawicznie zregeneruje roślinę, przywracając jej zdrowy wygląd i pobudzając do wypuszczania nowych pędów.

Ręce osoby podlewającej zamiokulkasa wodą z miarki. O domowej odżywce z kurkumy przeczytasz na Eska.
Autor: Alina Storozhenko/ Getty Images Jak podlewać zamiokulkasa, żeby dobrze rósł?

Odżywianie zamiokulkasa: domowe sposoby na zdrowe liście

Roślina ta doskonale sprawdza się u osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z uprawą, a także u tych, mających tendencję do zasuszania kwiatów doniczkowych. Z uwagi na afrykańskie pochodzenie, zamiokulkas potrafi przetrwać znaczne niedobory wody. Specjaliści podkreślają, że nawet wyjazd na dwa tygodnie nie stanowi dla niego zagrożenia. Znacznie gorsze konsekwencje niesie za sobą przelanie. Zbyt duża ilość wody w podłożu sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, pojawieniu się pleśni i w konsekwencji gniciu systemu korzeniowego. Najlepsze warunki do wzrostu zapewnia mu stanowisko z dużą ilością rozproszonego światła.

Przeczytaj także:
Zmieszaj z wodą i podlewaj zamiokulkasa. Dzięki temu wypuści gąszcz nowych pędów

Choć zamiokulkas świetnie radzi sobie bez wody, nie oznacza to, że można zrezygnować z jego podlewania. W okresie letnim optymalne nawadnianie powinno odbywać się co 10-14 dni. Zbyt rzadkie podlewanie zmusza roślinę do przejścia w tryb przetrwania, co hamuje jej rozwój i powstawanie nowych liści. Szczególnie latem, lub gdy roślina była długo przesuszona, warto wzbogacić jej dietę o dodatkowe substancje odżywcze. Zapewni to zamiokulkasowi niezbędną energię do szybkiej regeneracji i wzmocnienia.

Odżywka z kurkumy: orientalny ratunek pobudzający wzrost zamiokulkasa

W swoim naturalnym środowisku zamiokulkas preferuje gleby piaszczyste lub kamieniste, które dostarczają mu potasu, fosforu i azotu – pierwiastków kluczowych dla wzrostu. W doniczce zasoby te szybko się kurczą, dlatego konieczne staje się nawożenie. Skutecznym i tanim rozwiązaniem jest zastosowanie kurkumy. Dzięki właściwościom przeciwgrzybicznym, przyprawa ta chroni korzenie przed gniciem i wspomaga odnowę tkanek, co bezpośrednio przekłada się na lepszą kondycję rośliny i wypuszczanie nowych liści. Stworzenie takiego nawozu zajmuje tylko chwilę: wystarczy rozpuścić jedną łyżeczkę kurkumy w litrze wody. Gotowym roztworem należy podlewać roślinę raz w miesiącu.

Doniczkowe rośliny egzotyczne: kumkwat, echmea, guzmania
Popularne rośliny doniczkowe w polskich domach
Galeria zdjęć 10
zamiokulkas
rośliny doniczkowe