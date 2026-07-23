To imię rozpowszechnił polski noblista. W 2025 roku nie nadano go ani razu

- W Polsce królują imiona klasyczne, głęboko zakorzenione w tradycji i kulturze naszego kraju.
- Mimo że to imię o greckich korzeniach kojarzone jest z niezwykłą siłą charakteru i szlachetnością, pozostaje zaskakująco rzadkie.
- Zaledwie kilkaset kobiet w Polsce nosi to wyjątkowe imię! Odkryj jego fascynującą historię.
Mowa o imieniu Ligia, którego rozpoznawalność w Polsce w dużej mierze zawdzięczamy twórczości Henryka Sienkiewicza. Mimo iż od lat imię to kojarzone jest z delikatnością i siłą charakteru, jest jednym z rzadziej wybieranych imion w naszym kraju.
Ligia - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię to wywodzi się z greki, a dokładnie od słowa "ligus" oznaczającego "czysty głos". W Polsce formę tę rozsławił Henryk Sienkiewicz za sprawą swojej powieści historycznej "Quo vadis". Ligia jest jedną z głównych bohaterek utworu - młodą chrześcijanką, która zachwyca nie tylko niezwykłą urodą, ale przede wszystkim dobrocią, odwagą i niezłomnością w przestrzeganiu wyznawanych wartości. Jej postać stała się symbolem czystości, wierności oraz moralnej siły, dzięki czemu imię Ligia na trwałe zapisało się w polskiej kulturze i literaturze. Sukces wielokrotnie ekranizowanej powieści, sprawił, że imię zyskało rozgłos również poza granicami naszego kraju.
Cechy charakteru przypisywane kobietom o imieniu Ligia
Znaczenie imienia Ligia często wiązane jest z takimi cechami jak szlachetność, wrażliwość, lojalność oraz wewnętrzna siła. Kobiety noszące to imię postrzegane są jako osoby empatyczne, inteligentne i odpowiedzialne, które potrafią zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach. Choć są subtelne i łagodne, nie brakuje im determinacji w dążeniu do celu.
Popularność imienia Ligia w Polsce
W Polsce Ligia pozostaje imieniem stosunkowo rzadkim. Nie znajduje się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek, dzięki czemu zachowuje swój niepowtarzalny charakter. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie zaledwie 780 kobiet, które nosi to imię jako pierwsze, co plasuje je na odległej, 537. pozycji w rankingu najpopularniejszych form żeńskich w kraju. W ubiegłym roku nie wybrano go dla żadnej nowo narodzonej dziewczynki. Natomiast w 2024 roku nadano je jedynie 4 razy. Najwięcej, bo siedem nadań, w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w latach 2016 i 2017.