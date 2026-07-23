To imię rozpowszechnił polski noblista. W 2025 roku nie nadano go ani razu

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-23 4:47

Jak wskazuje rejestr danych PESEL, w Polsce największą popularnością cieszą się imiona klasyczne. Nie oznacza to jednak, że rodzice nie sięgają po inne, bardziej niespotykane formy. Jedną z nich jest imię, które w Polsce rozpowszechnił ceniony pisarz i noblista.

Młoda kobieta w białej sukni i wianku. O historii i popularności imienia Ligia przeczytasz na Eska.
Autor: teksomolika/ Freepik.com
  • W Polsce królują imiona klasyczne, głęboko zakorzenione w tradycji i kulturze naszego kraju.
  • Mimo że to imię o greckich korzeniach kojarzone jest z niezwykłą siłą charakteru i szlachetnością, pozostaje zaskakująco rzadkie.
  • Zaledwie kilkaset kobiet w Polsce nosi to wyjątkowe imię! Odkryj jego fascynującą historię.

Mowa o imieniu Ligia, którego rozpoznawalność w Polsce w dużej mierze zawdzięczamy twórczości Henryka Sienkiewicza. Mimo iż od lat imię to kojarzone jest z delikatnością i siłą charakteru, jest jednym z rzadziej wybieranych imion w naszym kraju.

Ligia - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię to wywodzi się z greki, a dokładnie od słowa "ligus" oznaczającego "czysty głos". W Polsce formę tę rozsławił Henryk Sienkiewicz za sprawą swojej powieści historycznej "Quo vadis". Ligia jest jedną z głównych bohaterek utworu - młodą chrześcijanką, która zachwyca nie tylko niezwykłą urodą, ale przede wszystkim dobrocią, odwagą i niezłomnością w przestrzeganiu wyznawanych wartości. Jej postać stała się symbolem czystości, wierności oraz moralnej siły, dzięki czemu imię Ligia na trwałe zapisało się w polskiej kulturze i literaturze. Sukces wielokrotnie ekranizowanej powieści, sprawił, że imię zyskało rozgłos również poza granicami naszego kraju.

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Cechy charakteru przypisywane kobietom o imieniu Ligia

Znaczenie imienia Ligia często wiązane jest z takimi cechami jak szlachetność, wrażliwość, lojalność oraz wewnętrzna siła. Kobiety noszące to imię postrzegane są jako osoby empatyczne, inteligentne i odpowiedzialne, które potrafią zachować spokój nawet w trudnych sytuacjach. Choć są subtelne i łagodne, nie brakuje im determinacji w dążeniu do celu.

Popularność imienia Ligia w Polsce

W Polsce Ligia pozostaje imieniem stosunkowo rzadkim. Nie znajduje się w czołówce najczęściej nadawanych imion dla dziewczynek, dzięki czemu zachowuje swój niepowtarzalny charakter. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie zaledwie 780 kobiet, które nosi to imię jako pierwsze, co plasuje je na odległej, 537. pozycji w rankingu najpopularniejszych form żeńskich w kraju. W ubiegłym roku nie wybrano go dla żadnej nowo narodzonej dziewczynki. Natomiast w 2024 roku nadano je jedynie 4 razy. Najwięcej, bo siedem nadań, w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w latach 2016 i 2017.

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