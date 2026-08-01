Turniej ATP w Los Cabos. Kto zagra w finale

Półfinały w Los Cabos

W meczach półfinałowych rozstawiony z numerem ósmym Denis Shapovalov pokonał Camerona Norriego. Kanadyjczyk, zajmujący 68. miejsce w rankingu ATP, wygrał z Brytyjczykiem 6:3, 5:7, 6:4.

W drugim półfinale Arthur Gea pokonał reprezentanta Hongkongu Colemana Wonga 7:6 (9-7), 6:3. Francuz jest obecnie sklasyfikowany na 127. pozycji w światowym rankingu tenisistów.

Stawka finałowego starcia

Dla Denisa Shapovalova finał w Los Cabos to szansa na zdobycie piątego tytułu w karierze. Kanadyjczyk wygrał zeszłoroczną edycję tego turnieju i teraz walczy o obronę trofeum.

Z kolei dla Arthura Gei to największy sukces w dotychczasowej karierze. Francuz po raz pierwszy zagra w finale imprezy rangi ATP 250.