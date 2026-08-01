Zaskakująca decyzja Rafała Brzozowskiego. Na ślubie, przed pierwszym tańcem, zapadnie cisza

Rafał Brzozowski stanie na ślubnym kobiercu. Zaskakująca decyzja pary

To wydarzenie zapowiada się jako absolutny hit tego lata. Rafał Brzozowski 1 sierpnia weźmie ślub. Gwiazdor słynie z dbania o prywatność, dlatego informacje o przygotowaniach do ceremonii zelektryzowały opinię publiczną i wywołały spore poruszenie wśród fanów. Największą zagadką pozostaje tożsamość kobiety, która skradła serce popularnego muzyka.

Mimo że artysta chroni swoje życie intymne, dziennikarzom udało się dowiedzieć, że wybranka wokalisty to Helena, która także ma zajmować się muzyką. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że znają się od dawna, a zbliżyła ich do siebie wspólna pasja. Narzeczona stroni od blasku fleszy i zainteresowania mediów, z tego powodu zakochani unikają wspólnych wyjść na branżowe imprezy.

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Czy jesteś gotowy na ślub? Sprawdź, czy znasz te weselne przesądy Pytanie 1 z 15 Panna Młoda powinna mieć na sobie: coś białego, coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś nowego, coś starego coś białego, coś złotego, coś pożyczonego, coś nowego, coś starego coś białego, coś niebieskiego, coś pożyczonego, coś od narzeczonego Następne pytanie

Ceremonia w Warszawie i huczne wesele. Minuta ciszy dla bohaterów

Z dostępnych informacji wynika, że ślub odbędzie się w jednej ze stołecznych świątyń, a po nim nastąpi wielkie wesele. Wśród zaproszonych gości ma znaleźć się śmietanka polskiego show-biznesu, telewizji i branży muzycznej - łącznie około 400 osób. W prasie pojawiły się doniesienia, że na liście są m.in. Edyta Górniak czy Joanna i Jacek Kurscy, jednak część z nich musiała odmówić z racji innych planów lub ze względu na przypadającą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jak ustalił "Super Express", to właśnie przez wzgląd na tę historyczną datę młoda para postanowiła wprowadzić do harmonogramu wesela wyjątkowy akcent. Zdecydowano o minucie ciszy, by uczcić pamięć walczących w powstaniu - poprzez cichą modlitwę lub refleksję. Jest to niewątpliwie wzruszający i rzadko spotykany gest szacunku dla tak istotnych dla Polski wydarzeń.

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Tak kiedyś wyglądał Rafał Brzozowski. Urok pozostał, a Polki wciąż do niego wzdychają!