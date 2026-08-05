Sylwia Grzeszczak powraca! Po tym wideo nikt nie ma już wątpliwości. To będzie HIT!

Sylwia Grzeszczak wie, jak stworzyć hit. Artystka od chwili swojego debiutu nieustannie plasuje się w topce najchętniej słuchanych wokalistek w naszym kraju. Ostatnie lata to pasmo sukcesów w jej karierze. Single "Motyle", "Och i Ach", "Latawce" czy "Słowa na K" podbiły serca słuchaczy w całej Polsce, a trasa koncertowa "było sobie marzenie" wyprzedała się na pniu. Podczas finałowego show w Tauron Arenie w Krakowie Grzeszczak zaśpiewała dla około 20 tysięcy osób.

Nowa piosenka Sylwii Grzeszczak

Po zakończeniu tournee Grzeszczak udała się na zasłużony odpoczynek. Wokalistka niemalże zniknęła z medialnego radaru, a jej aktywność ograniczyła się jedynie do wrzucania postów i relacji na Instagramie. Gwiazda raz na jakiś czas dawała jednak do zrozumienia, że nie próżnuje i szykuje nowości muzyczne. Wszystko wskazuje na to, że kolejny utwór Sylwii będzie mieć swoją premierę już niebawem. Na profilu piosenkarki pojawiło się tajemnicze wideo, przypominające kadr z teledysku. Symbolem nowej ery będzie popularny, kojarzony z upalnym latem, egzotycznymi wakacjami oraz słodkim, orzeźwiającym smakiem owoc.

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Czyżby tegoroczne wakacje także miały należeć do Sylwii Grzeszczak? Artystka udostępniła w mediach społecznościowych wideo, które można traktować jako zapowiedź nowej piosenki, najpewniej o tytule "Mango". To doskonała wiadomość dla wszystkich stęsknionych za nowościami muzycznymi wielbicieli wokalistki. Na ten moment nie wiadomo, kiedy utwór pojawi się w serwisach streamingowych i na YouTubie, jednak znając Sylwię i jej podejście do tworzenia kawałków, warto na niego czekać.