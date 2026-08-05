Sylwia Grzeszczak powraca! Po tym wideo nikt nie ma już wątpliwości. To będzie HIT!

Maksymilian Kluziewicz
2026-08-05 12:12

W tym roku mija 10 lat od premiery ostatniej płyty w dorobku Sylwii Grzeszczak. Nie oznacza to jednak, że przez cały ten czas artystka nie dostarczała fanom muzyki. Wręcz przeciwnie. Jej ostatnie single okazały się wielkimi hitami. Po kilkumiesięcznej przerwie przyszedł czas na kolejną nowość. Wokalistka udostępniła w mediach społecznościowych tajemnicze wideo, a fani od razu odkryli, iż to zapowiedź nowego singla.

Sylwia Grzeszczak wie, jak stworzyć hit. Artystka od chwili swojego debiutu nieustannie plasuje się w topce najchętniej słuchanych wokalistek w naszym kraju. Ostatnie lata to pasmo sukcesów w jej karierze. Single "Motyle", "Och i Ach", "Latawce" czy "Słowa na K" podbiły serca słuchaczy w całej Polsce, a trasa koncertowa "było sobie marzenie" wyprzedała się na pniu. Podczas finałowego show w Tauron Arenie w Krakowie Grzeszczak zaśpiewała dla około 20 tysięcy osób

Nowa piosenka Sylwii Grzeszczak

Po zakończeniu tournee Grzeszczak udała się na zasłużony odpoczynek. Wokalistka niemalże zniknęła z medialnego radaru, a jej aktywność ograniczyła się jedynie do wrzucania postów i relacji na Instagramie. Gwiazda raz na jakiś czas dawała jednak do zrozumienia, że nie próżnuje i szykuje nowości muzyczne. Wszystko wskazuje na to, że kolejny utwór Sylwii będzie mieć swoją premierę już niebawem. Na profilu piosenkarki pojawiło się tajemnicze wideo, przypominające kadr z teledysku. Symbolem nowej ery będzie popularny, kojarzony z upalnym latem, egzotycznymi wakacjami oraz słodkim, orzeźwiającym smakiem owoc.

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Czyżby tegoroczne wakacje także miały należeć do Sylwii Grzeszczak? Artystka udostępniła w mediach społecznościowych wideo, które można traktować jako zapowiedź nowej piosenki, najpewniej o tytule "Mango". To doskonała wiadomość dla wszystkich stęsknionych za nowościami muzycznymi wielbicieli wokalistki. Na ten moment nie wiadomo, kiedy utwór pojawi się w serwisach streamingowych i na YouTubie, jednak znając Sylwię i jej podejście do tworzenia kawałków, warto na niego czekać. 

Sylwia Grzeszczak śpiewa do mikrofonu na scenie. O zapowiedzi nowej piosenki mango przeczytasz na Eska.
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Sylwia Grzeszczak