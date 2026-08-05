Marko Perović nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa. Gdzie wcześniej grał 20-letni reprezentant Czarnogóry?

Nowy wahadłowy w Rakowie

W przeddzień meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji ze szwedzką drużyną Hammarby IF, Raków Częstochowa poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika. Został nim 20-letni Marko Perović, który w nowym zespole będzie występował na pozycji lewego wahadłowego. Młody piłkarz jest pięciokrotnym reprezentantem Czarnogóry, a jego transfer ma wzmocnić potencjał defensywny i ofensywny częstochowskiej drużyny.

Perović ma za sobą interesującą ścieżkę rozwoju w europejskiej piłce. Swoją karierę rozpoczynał w akademii Buducnosti Podgorica, a następnie przeniósł się do FK Jezero. Dwa lata temu zdecydował się na wyjazd do Hiszpanii, gdzie dołączył do UD Almeria. W rundzie wiosennej tego roku szlifował swoje umiejętności w rezerwach Atletico Madryt, trenując pod okiem samego Fernando Torresa.

Długoterminowy kontrakt Perovicia

Transfer młodego Czarnogórca do Rakowa ma charakter definitywny. Klub wiąże z zawodnikiem spore nadzieje na przyszłość, co potwierdza podpisanie kontraktu obowiązującego aż do 30 czerwca 2030 roku. Jest to jasny sygnał, że zarząd widzi w nim ważny element strategii rozwoju zespołu w nadchodzących latach.

Nowy nabytek szybko wdrożył się w tryby drużyny. Już w środę przed południem wziął udział w oficjalnym treningu „Czerwono-Niebieskich”, przygotowującym zespół do czwartkowego starcia z Hammarby IF. Warto jednak zaznaczyć, że Marko Perović nie jest jeszcze zgłoszony do gry w Lidze Konferencji, przez co kibice będą musieli poczekać na jego debiut w europejskich pucharach.