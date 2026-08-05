W PRL-u wszyscy mieli je w swoich ogrodach. Teraz znów wraca do łask, a sierpień to idealny moment, aby ją posadzić

Lwie paszczki, dawniej zapomniane, wracają do łask jako idealne kwiaty na jesienną rabatę, dodając ogrodom uroku.

Sierpień to perfekcyjny czas na ich sadzenie, by cieszyć się bujnym kwitnieniem aż do późnej jesieni, pod warunkiem prostej pielęgnacji.

Odkryj sekret długiego kwitnienia i dowiedz się, jak te charakterystyczne kwiaty odmienią twój ogród, zapewniając feerię barw, gdy inne rośliny kończą kwitnienie.

Lwia paszcza, czyli wyżlin większy, to jedna z tych roślin, które trudno pomylić z innymi. Jej charakterystyczne kwiaty przypominają małe paszcze, które otwierają się po delikatnym ściśnięciu. Właśnie od tego nietypowego kształtu pochodzi popularna nazwa rośliny. W czasach PRL-u lwie paszczki często zdobiły przydomowe ogródki, działki i wiejskie rabaty. Dziś moda na rośliny w stylu retro sprawiła, że ponownie pojawiają się w ogrodach. I mają ku temu dobre powody.

Sierpień to dobry moment na sadzenie lwich paszczek

Choć większość osób kojarzy lwie paszczki przede wszystkim z latem, odpowiednio pielęgnowane mogą kwitnąć aż do jesieni. Sierpień jest dobrym momentem, aby posadzić gotowe sadzonki i zapewnić im warunki do dalszego rozwoju. Roślina najlepiej czuje się w miejscu dobrze nasłonecznionym. Ziemia powinna być żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna. Po posadzeniu szczególnie ważne jest regularne podlewanie, zwłaszcza jeśli pogoda nadal jest upalna. Nie oznacza to jednak, że trzeba codziennie zalewać rabatę. Lwie paszczki nie lubią nadmiaru wody zalegającej przy korzeniach, dlatego podłoże powinno mieć możliwość odprowadzania wilgoci.

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Jak sprawić, żeby lwie paszczki kwitły jak najdłużej?

Pielęgnacja lwiej paszczy nie jest skomplikowana. Najważniejsze jest podlewanie podczas suszy i systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatów. Dzięki temu roślina może dłużej zachować dekoracyjny wygląd i wytwarzać kolejne pąki. Wysokie odmiany warto również zabezpieczyć przed silnym wiatrem. Ich łodygi potrafią być dość wysokie, dlatego bez podpory mogą się wyginać lub łamać. Dobrym pomysłem jest także regularne odchwaszczanie rabaty. Lwia paszcza będzie miała wtedy łatwiejszy dostęp do wody i składników odżywczych.

Kolorowa rabata aż do jesieni

Lwie paszczki występują w wielu kolorach - od bieli i żółci, przez róż i pomarańcz, aż po intensywne odcienie czerwieni. Można posadzić je pojedynczo, ale zdecydowanie bardziej efektownie prezentują się w większych grupach. Świetnie pasują również do innych roślin jednorocznych i bylin. Na rabacie mogą stworzyć kolorową kompozycję, która nie straci uroku wraz z końcem wakacji. Jeśli szukasz rośliny, która przywołuje klimat dawnych polskich ogrodów, a jednocześnie nadal wygląda efektownie, lwie paszczki są warte uwagi. Nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji, a przy odpowiednich warunkach mogą kwitnąć długo.

Sierpień to dobry moment, by dać im szansę. Posadzone teraz mogą jeszcze zdążyć rozwinąć się przed nadejściem chłodniejszych dni i sprawić, że jesienna rabata wcale nie będzie wyglądała ponuro.

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