Siatkarze wrócili do kraju po triumfie w Lidze Narodów. Na lotnisku zaskoczyli stylizacjami

Polscy siatkarze wrócili do Warszawy. Zaskakujący ubiór triumfatorów Ligi Narodów

Kadra narodowa pojawiła się w stolicy Polski trzy dni po zwycięskim finale Ligi Narodów w Chinach. Niefortunne spóźnienie na zaplanowany lot sprawiło, że powrót złotych medalistów do ojczyzny przesunął się o pełną dobę. Na lotnisku Chopina czekała na nich spora grupa wiernych fanów. Zawodnicy nie ukrywali silnego wyczerpania podróżą, jednak uśmiechy nie schodziły z ich twarzy, co wynikało zarówno z wielkiego, międzynarodowego triumfu, jak i samego faktu dotarcia do domów. Szczególne zainteresowanie wzbudziły designerskie torby na kółkach, które znacznie odciążały graczy podczas pokonywania lotniskowych korytarzy i schodów ruchomych. Uwagę zwracały również nietypowe wybory modowe, ponieważ spora część kadrowiczów zdecydowała się na założenie wygodnych klapek, nierzadko w zestawieniu ze skarpetami, co wywołało spore poruszenie wśród obserwatorów.

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Galeria zdjęć z powitania reprezentacji Polski na lotnisku Chopina

Pamiątkowe fotografie z warszawskiego portu lotniczego obiegły sieć, dokładnie dokumentując zmęczenie, ale też ogromną satysfakcję sportowców tuż po opuszczeniu samolotu i wejściu do terminala.

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Terminarz meczów Polaków na mistrzostwach Europy. Z kim zagrają siatkarze?

Zespół prowadzony przez trenera Nikolę Grbicia musi teraz skupić się na zbliżającym się turnieju o mistrzostwo Starego Kontynentu. Wiadomo już na pewno, że w składzie zabraknie kontuzjowanego Jakuba Kochanowskiego. Europejski czempionat wystartuje oficjalnie 9 września. W fazie grupowej "Biało-czerwoni" zmierzą się z reprezentacjami Bułgarii, Macedonii Północnej, Ukrainy, Portugalii oraz Izraela. Turniejowe zmagania zainauguruje starcie z portugalskim zespołem, które zaplanowano na czwartek, 10 września. Poniższe zestawienie prezentuje daty i godziny czasu lokalnego poszczególnych spotkań.

Czwartek, 10 września, godzina 16:00: starcie Polska – Portugalia

Sobota, 12 września, godzina 16:00: mecz Polska – Izrael

Niedziela, 13 września, godzina 19:00: spotkanie Polska – Macedonia Północna

Wtorek, 15 września, godzina 19:00: rywalizacja Polska – Ukraina

Środa, 16 września, godzina 19:00: potyczka Polska – Bułgaria