Anastazja Kuś i Alicja Kuś przyćmiły Edytę Herbuś oraz Annę Lewandowską

Dziewiętnastoletnia sprinterka Anastazja Kuś po raz kolejny pokazała, że doskonale odnajduje się nie tylko na lekkoatletycznej bieżni, ale również na czerwonym dywanie w towarzystwie znanych osób. Młoda zawodniczka wyróżnia się wyjątkową urodą, którą odziedziczyła po swojej mamie. Alicja Kuś regularnie towarzyszy córce podczas branżowych wydarzeń, a obie panie natychmiast zwracają na siebie uwagę fotoreporterów. Podobna sytuacja miała miejsce podczas ostatniej Gali Mistrzów Sportu, na której matka sportsmenki zaprezentowała się w śmiałej kreacji z głębokim wycięciem. Duet wywołał również ogromne poruszenie na gali Kobieta Roku Glamour 2026. Panie założyły wówczas tak ekstremalnie krótkie spódniczki mini, że przyciągnęły większe zainteresowanie niż obecna na tym samym wydarzeniu Roxie Węgiel. Dotychczasowe wyjścia bledną jednak przy stylizacjach, jakie Anastazja Kuś i jej mama wybrały na pokaz najnowszej kolekcji MMC Studio. Choć na imprezie pojawił się tłum gwiazd, to właśnie biegaczka i jej mama zdominowały wydarzenie. Zdołały przyćmić nawet mocno odsłaniające ciało Edytę Herbuś oraz prezenterkę Annę Lewandowską. Zarówno utalentowana sprinterka, jak i Alicja Kuś przyszły na pokaz bez spodni, eksponując niezwykle zgrabne nogi, od których pozostali goście wręcz nie mogli oderwać wzroku.

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Zdjęcia z pokazu mody. Anastazja Kuś, Alicja Kuś, Edyta Herbuś i Anna Lewandowska i inne gwiazdy

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Tłum gwiazd na pokazie MMC Studio. Anastazja Kuś z mamą skradły całe show

Prezentacja najnowszej kolekcji MMC Studio przyciągnęła liczne grono znanych kobiet reprezentujących różne pokolenia. Na ściance pozowały między innymi Grażyna Szapołowska, Agnieszka Grochowska, Ilona Ostrowska, Ania Wyszkoni, Joanna Horodyńska, Edyta Herbuś, Anna Lewandowska, Sandra Kubicka, Julia Kuczyńska oraz Jessica Mercedes. Chociaż wszystkie zaproszone sławy prezentowały się niezwykle elegancko i stylowo, to największą sensację na wydarzeniu wzbudziły Anastazja Kuś i jej mama. Na słowa uznania zasługują jednak również Edyta Herbuś oraz Anna Lewandowska, które pochwaliły się idealnie płaskimi brzuchami, udowadniając swoje zamiłowanie do regularnej aktywności fizycznej.

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