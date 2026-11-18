Niektóre sprzęty domowe pobierają prąd nawet wtedy, gdy wydaje się, że są wyłączone.

Tryb czuwania, podświetlone wyświetlacze i stale podłączone zasilacze mogą zwiększać łączne zużycie energii w gospodarstwie domowym.

Warto zwrócić uwagę między innymi na telewizory, dekodery, komputery i urządzenia pozostawione w gotowości do pracy.

Nie każde urządzenie trzeba odłączać od gniazdka, ale świadome korzystanie ze sprzętów może pomóc ograniczyć niepotrzebne zużycie prądu.

Telewizor i dekoder – duet, który może pobierać prąd przez całą dobę

Jednymi z urządzeń, którym warto się przyjrzeć, są telewizory i dekodery. Po wyłączeniu pilotem często nie zostają całkowicie odcięte od zasilania, lecz przechodzą w tryb czuwania. Dzięki temu można je szybko uruchomić, a niektóre modele nadal wykonują dodatkowe zadania, na przykład aktualizują oprogramowanie. Szczególną uwagę warto zwrócić na dekodery. Ich pobór energii w trybie czuwania może być różny w zależności od modelu i ustawień. Jeśli telewizor i dekoder pozostają podłączone do prądu przez całą dobę, nawet niewielkie zużycie może sumować się w skali miesiąca. Nie oznacza to, że każdy sprzęt trzeba codziennie odłączać, ale warto sprawdzić, czy posiada tryb oszczędzania energii.

Nowa energia w sprzęcie AGD

Komputer, monitor i drukarka również mogą pobierać energię

Kolejną grupą urządzeń są sprzęty biurowe. Komputer pozostawiony w trybie uśpienia nadal może pobierać prąd, podobnie jak monitor czy drukarka pozostawiona w gotowości do pracy. W przypadku urządzeń używanych sporadycznie warto sprawdzić, czy rzeczywiście muszą być cały czas włączone.

Jeśli komputer nie będzie potrzebny przez dłuższy czas, można go całkowicie wyłączyć zamiast pozostawiać w trybie uśpienia. Drukarkę warto uruchamiać wtedy, gdy jest potrzebna, o ile producent nie zaleca innego sposobu użytkowania. Dobrym nawykiem jest również wyłączanie sprzętów biurowych na noc i podczas dłuższej nieobecności.

Ładowarki i małe urządzenia z wyświetlaczami

Wiele osób zostawia ładowarki w gniazdkach nawet po odłączeniu telefonu czy innego urządzenia. W zależności od konstrukcji zasilacz może wtedy nadal pobierać niewielką ilość energii. Podobnie jest z niektórymi urządzeniami wyposażonymi w zegary, podświetlane wyświetlacze lub funkcje gotowości.

Warto zwrócić uwagę na ekspresy do kawy, sprzęt audio, głośniki czy urządzenia kuchenne z elektronicznym panelem. Ich pobór energii zależy od konkretnego modelu i zastosowanych funkcji. Nie należy zakładać, że każdy z nich generuje duże koszty, ale kilka stale podłączonych sprzętów może łącznie zwiększać zużycie prądu.

Jak sprawdzić, co naprawdę pobiera prąd?

Najprostszym sposobem jest przyjrzenie się ustawieniom urządzeń i sprawdzenie informacji o poborze energii podanych przez producenta. Można również skorzystać z miernika zużycia energii podłączanego między gniazdko a sprzęt. Pozwala on sprawdzić, ile prądu pobiera konkretne urządzenie podczas pracy i w trybie czuwania.

Nie warto jednak odłączać od zasilania wszystkiego bez zastanowienia. Niektóre urządzenia muszą pozostawać włączone, aby prawidłowo działać, na przykład lodówka, router, system alarmowy czy sprzęt wykonujący zaplanowane aktualizacje. W przypadku takich urządzeń należy kierować się instrukcją producenta.

Oszczędzanie energii nie musi oznaczać rezygnacji z wygody. Czasami wystarczy wyłączyć sprzęt, z którego nie korzystamy, zmienić ustawienia trybu czuwania lub odłączyć ładowarkę po zakończeniu ładowania. Warto też pamiętać, że zimą na wysokość rachunków wpływa nie tylko elektronika pozostawiona w gotowości, ale przede wszystkim sposób ogrzewania domu i codzienne korzystanie z urządzeń o dużej mocy. Dlatego najlepiej zacząć od sprawdzenia rzeczywistego zużycia, zamiast zakładać, że jeden sprzęt odpowiada za cały wzrost opłat.