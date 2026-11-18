Przed nadchodzącym wyścigiem w Las Vegas Max Verstappen z zespołu Red Bull Racing umocnił się na pozycji wicelidera Formuły 1 po zajęciu drugiej lokaty w Brazylii. Holender ma 16 punktów przewagi nad trzecim w klasyfikacji Brytyjczykiem George'em Russellem z Mercedesa, który o jeden punkt wyprzedza swojego rodaka Lewisa Hamiltona z Ferrari. Niewielką stratę mają także drugi kierowca Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc, oraz ustępujący mistrz globu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, który triumfował w Sao Paulo.

Do końca sezonu pozostały trzy wyścigi, w których szansę na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej ma cała wymieniona piątka kierowców. Do zdobycia pozostaje 75 punktów, w tym po 25 za zwycięstwo w każdych zawodach.

Końcowy triumf w cyklu przypieczętował wcześniej 20-letni Kimi Antonelli z Mercedesa, zajmując trzecie miejsce w Grand Prix Meksyku. Zawodnik z Bolonii został najmłodszym czempionem w historii oraz pierwszym włoskim mistrzem od 73 lat. W kolejnym starcie na torze Interlagos w brazylijskim Sao Paulo zajął piąte miejsce, a jego zespół Mercedes GP zagwarantował sobie prymat wśród konstruktorów.

Harmonogram wyścigów i końcówka sezonu

Główny wyścig Grand Prix Las Vegas rozpocznie się w sobotę o godzinie 20.00 czasu lokalnego, co oznacza godzinę 5.00 nad ranem w niedzielę w Polsce. Na czwartek zaplanowano dwie sesje treningowe, natomiast w piątek odbędą się trzeci trening i kwalifikacje. Zmagania w stanie Nevada to część tak zwanego triple headera, czyli trzech wyścigów odbywających się tydzień po tygodniu. Następnie zawodnicy przeniosą się do Kataru, a sezon zakończą w Abu Zabi; Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) potwierdziła, że zawody na Bliskim Wschodzie odbędą się mimo obaw spowodowanych konfliktem zbrojnym, na co wpływ miała przeprowadzona bez zakłóceń Grand Prix Kataru w MotoGP.

Charakterystyka toru w Paradise

Kierowcy będą rywalizować na ulicznym obiekcie Las Vegas Strip Circuit w Paradise, zlokalizowanym na południe od Las Vegas, gdzie pierwszy wyścig odbył się w 2023 roku. Zaprojektowany przez Carstena Tilkego, syna Hermana Tilkego, tor ma 6,201 kilometra długości, a wyścig toczy się na dystansie 50 okrążeń. Trasa wykorzystuje publiczne drogi, między innymi słynny bulwar "The Strip", pozwalając na uzyskanie prędkości powyżej 350 km/h. Jest to jeden z nielicznych obiektów lewoskrętnych, pokonywanych w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, który liczy 17 zakrętów; rekord najszybszego okrążenia wynoszący 1.33,365 ustanowił w 2025 roku Verstappen.

W dotychczasowych trzech wyścigach na tym torze dwa razy triumfował Max Verstappen, w tym przed rokiem, a jedno zwycięstwo odniósł George Russell. Wcześniej kierowcy rywalizowali w Las Vegas w latach 1981–1982 na torze Caesarse Palace, który zastąpił w kalendarzu Watkins Glen z lat 1961–1980. Pierwszym triumfatorem był zmarły niedawno mistrz świata z 1980 roku, Australijczyk Alan Jones, a rok po nim wygrał Włoch Michele Alboreto. Od ubiegłego roku w Las Vegas odbywają się również wyścigi kobiecej serii F1 Academy.