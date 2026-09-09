Kontrowersje wokół decyzji Szymona Marciniaka w meczu Ligi Mistrzów

FC Porto kontra Manchester City w Lidze Mistrzów. Błąd Jakuba Kiwiora, ale cała uwaga na Szymonie Marciniaku

Faza ligowa Ligi Mistrzów wystartowała, a w pierwszej kolejce polscy kibice z uwagą śledzili wydarzenia na Półwyspie Iberyjskim, gdzie FC Porto mierzyło się z Manchesterem City. W kadrze portugalskiego zespołu znajduje się aż trzech Polaków – Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski – a dodatkowym magnesem był fakt, że zawody prowadził nasz najlepszy arbiter, Szymon Marciniak. Niestety, sympatycy z naszego kraju nie mieli powodów do świętowania po zakończeniu rywalizacji. Na murawie pojawił się jedynie Kiwior, ponieważ Bednarek pauzował za kartki, a Pietuszewski leczy kontuzję. Obrońca nie ustrzegł się jednak pomyłki przy pierwszej bramce zdobytej przez Erlinga Haalanda. Norweski snajper trafił później jeszcze raz, a "The Citizens" triumfowali 2:0. Ostatecznie jednak to nie strzelec bramek ani polski defensor byli na ustach wszystkich po spotkaniu, lecz właśnie Szymon Marciniak, wokół którego rozpętała się prawdziwa burza.

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Oburzenie po decyzji Marciniaka w Lidze Mistrzów. "Krew na boisku"

Największe poruszenie wywołało zdarzenie z pierwszej części spotkania. Marc Guehi, reprezentujący barwy Manchesteru City, w starciu uderzył łokciem Gabriego Veigę.

Zawodnik Manchesteru City, Marc Guehi, uderzył łokciem Gabriego Veigę w twarz kilka metrów od sędziego Szymona Marciniaka. Zawodnik Porto na chwilę opuścił boisko we krwi. Nawet nie było faulu, Farioli (trener Porto - red.), zawodnicy i kibice prosili o VAR

Taki opis incydentu opublikowano na profilu "MatchIQ" w serwisie X. Sam gracz, który ucierpiał w tej sytuacji, również zabrał głos.

To sędzia światowej klasy, mam do niego ogromny szacunek, ale kiedy przeciwnik uderza łokciem i leje się krew, decyzja powinna być inna. Wszyscy popełniamy błędy, musimy to zaakceptować

– skomentował zdarzenie poszkodowany. Wydaje się jednak, że zamieszanie nie minie bez echa, ponieważ władze FC Porto otwarcie wyrażają swoje niezadowolenie z pracy polskiego sędziego.

Galeria zdjęć. Szymon Marciniak u boku żony

Poniżej przedstawiamy galerię fotografii polskiego arbitra.

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