Nikola Grbić podjął decyzję. Znamy skład Polaków na mistrzostwa Europy

Jakub Majchrzak skreślony z kadry na ME w siatkówce

Polskie siatkarki na mistrzostwach Europy uplasowały się tuż za podium, co jeszcze mocniej rozbudziło nadzieje kibiców. Męska reprezentacja Polski jedzie na turniej jako jeden z głównych kandydatów do końcowego triumfu. Kadra Nikoli Grbicia niedawno udowodniła swoją siłę, pokonując Amerykanów w finale Ligi Narodów. Siatkarskie Euro startuje 9 września spotkaniem Bułgarii z Macedonią. Polacy zainaugurują zmagania dzień później starciem z Portugalią. Kibice liczą na powtórkę z meczu polskiej kadry kobiet, która bez straty seta pokonała rywalki z tego samego kraju. Znamy już nazwiska siatkarzy powołanych na turniej. Ostatnim skreślonym przez selekcjonera zawodnikiem okazał się Jakub Majchrzak.

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Gracz AZS-u Olsztyn brał udział w rozgrywkach Ligi Narodów i w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Obecnie uczestniczy w zgrupowaniu w Bułgarii i pomimo braku powołania, pozostanie z zespołem, by pomagać w trakcie zajęć. Nikola Grbić na mecze turniejowe będzie miał do dyspozycji czternastu graczy. Tak prezentuje się ostateczna kadra:

Przyjmujący: Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda

Środkowi: Jakub Nowak, Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Warto pamiętać, że wcześniej kontuzja wykluczyła z gry Jakuba Kochanowskiego. W tym sezonie w kadrze nie ma również Bartosza Kurka. Powody nieobecności wieloletniego lidera drużyny wyjaśnił Nikola Grbić w wywiadzie dla stacji TVP Sport.

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Powiedział mi (Bartosz Kurek - red.), że nie gra na tym poziomie, na którym chciałby grać. Przez ostatni sezon miał dużo problemów zdrowotnych. Zostawiliśmy więc decyzję, czy będzie kontynuować (grę w reprezentacji - red.), czy nie, na następny sezon. Ma 38 lat. Jeśli chcę mieć najlepszy zespół z najmocniejszymi zawodnikami w Los Angeles, muszę tak to zorganizować, by ich mieć w najlepszej formie i zdrowiu. Dlatego zdecydowałem, że dla niego może być najlepiej zostawić go bez reprezentacji na jeden sezon. Później będziemy rozmawiać

– mówił selekcjoner reprezentacji Polski w wywiadzie udzielonym w kwietniu 2026 roku.

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