ASCENT. Nowa polska marka chemii budowlanej zbudowana z myślą o jakości

Nowy rozdział w rozwoju JARKOP

Uruchomienie marki ASCENT jest jednym z największych projektów rozwojowych w historii firmy. JARKOP nie ogranicza się przy tym do wprowadzenia kolejnej grupy produktów. Inwestycja obejmuje rozwój możliwości produkcyjnych, technologii, laboratorium oraz kompetencji zespołu.

– Ostatni okres to dla nas czas bardzo intensywnego rozwoju i decyzji, które określają kierunek firmy na kolejne lata. Chcemy budować JARKOP jako nowoczesną, dobrze zorganizowaną firmę produkcyjną, zdolną rozwijać się w różnych obszarach rynku. ASCENT jest bardzo ważnym elementem tej strategii – mówi Eryk Pachura, Członek Zarządu JARKOP.

Wejście na rynek chemii budowlanej nie jest więc pojedynczym projektem produktowym. To kierunek rozwoju firmy zaplanowany na lata.

Zakład, który daje przestrzeń do rozwoju

Jednym z fundamentów projektu są nowe możliwości produkcyjne. Zakład został zaprojektowany nie tylko pod kątem obecnego portfolio ASCENT, ale również kolejnych kategorii produktów, które marka będzie sukcesywnie wprowadzać na rynek.

Automatyzacja procesów pozwala precyzyjnie kontrolować poszczególne etapy produkcji – m.in. dozowanie komponentów i przebieg procesu – a każda gotowa partia podlega kontroli przed skierowaniem jej do dalszych etapów. Istotna jest nie tylko wydajność linii, lecz przede wszystkim możliwość zachowania powtarzalnych parametrów produktu.

– Ta inwestycja daje nam możliwości znacznie wykraczające poza to, co chcemy produkować dzisiaj. Tworzymy zaplecze, które pozwala rozwijać kolejne grupy produktowe, zwiększać skalę produkcji, a jednocześnie bardzo dokładnie kontrolować jej przebieg. Chcemy mieć przestrzeń do rozwoju ASCENT przez kolejne lata – podkreśla Eryk Pachura.

Autor: ASCENT/ Materiały prasowe

Dobry produkt zaczyna się od dobrego pytania

Możliwości produkcyjne są jednak tylko narzędziem. O tym, jakie produkty mają powstawać pod marką ASCENT, mają decydować przede wszystkim potrzeby rynku.

Dlatego rozwój nowych rozwiązań zaczyna się od rozmów z wykonawcami, obserwacji ich pracy oraz identyfikowania problemów pojawiających się na budowach. Dopiero później rozpoczyna się praca technologiczna: opracowywanie receptur, próby, badania i modyfikacje.

Produkt musi spełniać założone wymagania techniczne, ale to dopiero część zadania. Liczy się również sposób aplikacji, czas pracy, zachowanie na różnych podłożach i komfort użytkowania. To właśnie te elementy często decydują o tym, czy wykonawca po raz kolejny sięgnie po ten sam produkt.

– Nie chcemy tworzyć produktów tylko dlatego, że możemy je wyprodukować. Chcemy rozwijać takie rozwiązania, które mają swoje uzasadnienie na rynku i odpowiadają na realne potrzeby ludzi pracujących z nimi każdego dnia. Dla nas technologia ma sens wtedy, kiedy przekłada się na wartość dla użytkownika – mówi Eryk Pachura.

Jakość musi być powtarzalna

W chemii budowlanej jedna dobra partia produktu nie wystarczy. Profesjonalny wykonawca potrzebuje przewidywalności – produkt kupiony dzisiaj powinien zachowywać się tak samo, gdy sięgnie po niego ponownie przy kolejnej realizacji. Bez względu na to, czy jest to grunt uniwersalny czy specjalistyczny, gładź szpachlowa, tynk czy farba.

Dlatego kontrola w ASCENT obejmuje cały proces powstawania produktu. Poszczególne komponenty muszą spełniać określone wymagania, proces produkcyjny jest monitorowany, a gotowe partie podlegają weryfikacji przed skierowaniem ich do pakowania i dystrybucji. Każda partia otrzymuje również własną identyfikację pozwalającą prześledzić proces jej produkcji.

– Jeżeli mamy budować markę na lata, musimy przede wszystkim zdobyć zaufanie ludzi, którzy będą korzystać z naszych produktów. Nie wystarczy zrobić dobrego produktu raz. Musimy potrafić dostarczać tę samą jakość konsekwentnie. Właśnie na tak rozumianej powtarzalności chcemy budować wiarygodność ASCENT – podkreśla właściciel JARKOP.

Autor: ASCENT/ Materiały prasowe

Laboratorium sprawdza, budowa weryfikuje

Nie wszystko można jednak ocenić na linii produkcyjnej. Produkty ASCENT przechodzą badania laboratoryjne, podczas których – zależnie od ich rodzaju i przeznaczenia – kontrolowane są m.in. lepkość, gęstość, przyczepność czy zachowanie podczas aplikacji.

Kolejnym etapem jest sprawdzenie produktu w rzeczywistych warunkach. Testy na budowach pozwalają ocenić jego aplikację, czas pracy, zachowanie na różnych podłożach oraz wygodę użytkowania. Jeżeli pojawia się możliwość poprawy, informacje wracają do zespołu technologicznego, a produkt może zostać ponownie zmodyfikowany.

W ten sposób laboratorium i budowa uzupełniają się. Jedno daje mierzalne parametry, drugie odpowiedź na znacznie prostsze pytanie: jak ten produkt rzeczywiście pracuje?

Marka budowana razem z rynkiem

Kontakt z wykonawcami nie kończy się wraz z wprowadzeniem produktu do sprzedaży. ASCENT rozwija doradztwo techniczne, szkolenia i bezpośrednie wsparcie na budowach. Informacje zbierane podczas tych spotkań mogą później prowadzić do modyfikacji istniejących produktów albo stać się punktem wyjścia do opracowania kolejnych.

To podejście ma znaczenie nie tylko dla profesjonalistów. Klient końcowy również oczekuje przede wszystkim produktu, który będzie zrozumiały w zastosowaniu, przewidywalny i pozwoli osiągnąć oczekiwany efekt.

– Branża budowlana jest wymagająca i bardzo konkurencyjna. Mamy świadomość, że samo uruchomienie produkcji czy stworzenie dobrych produktów nie wystarczy. Chcemy konsekwentnie rozwijać portfolio, organizację i relacje z rynkiem. ASCENT traktujemy jako projekt długoterminowy i właśnie w takiej perspektywie chcemy budować zaufanie do tej marki – podsumowuje Eryk Pachura.

Autor: ASCENT/ Materiały prasowe

ASCENT – jakość budowana od początku

Za gotowym opakowaniem chemii budowlanej stoi znacznie więcej, niż widać na sklepowej półce: praca technologów, produkcja, laboratorium, kontrola kolejnych partii, testy na budowach i informacje płynące od wykonawców.

ASCENT chce łączyć te elementy w jeden proces. Tak rozumiana jest filozofia Quality at the Source – jakość nie jako ostatni punkt kontroli, lecz jako sposób myślenia o produkcie od pierwszej decyzji o jego stworzeniu aż do momentu, kiedy trafia w ręce użytkownika.

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ASCENT to nowa polska marka profesjonalnej chemii budowlanej rozwijana przez rodzinną firmę JARKOP. Produkty ASCENT powstają we własnym zakładzie produkcyjnym, są rozwijane przez zespół technologiczny, kontrolowane laboratoryjnie i testowane w rzeczywistych warunkach budowlanych. Marka rozwija ofertę zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i klientów poszukujących sprawdzonych rozwiązań do prac budowlanych i wykończeniowych.

Więcej informacji: ascent.com.pl

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