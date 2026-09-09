Nie żyje 22-letnia miss. Miała za sobą siedem operacji

Lucia Sisic w 2024 roku została wybrana Miss Austrii i aż do swojej śmierci utrzymywała ten tytuł, ponieważ nie odbyła się jeszcze kolejna edycja konkursu. Piękna 22-latka odeszła po długotrwałych problemach zdrowotnych. We wzruszającym wpisie pożegnał ją przyjaciel, a także organizatorzy austriackich wyborów miss.

Miss Austrii nie żyje. Miała tylko 22 lata

Tragiczną wiadomość przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych przyjaciel rodziny zmarłej, Miroslav Piplica. Lucia Sisic zmarła jako aktualnie panująca Miss Austrii, pogrążając w żałobie swoich rodziców oraz dalszą rodzinę.

- Lucia była dziewczyną o niezwykłej urodzie, ale przede wszystkim młodą kobietą, której uśmiech, życzliwość i serdeczność pozostawiły ślad w sercach wszystkich, którzy ją znali - czytamy we wzruszającym wpisie.

Na reakcję szybko zdecydowali się organizatorzy wyborów miss. Złożyli hołd zmarłej 22-latce, składając też kondolencje jej bliskim.

- W tym trudnym czasie nasze myśli i głębokie współczucie kierujemy do jej rodziny, przyjaciół oraz wszystkich osób, które były jej bliskie. Droga Lucio, zawsze będziesz częścią naszej rodziny Miss Austria - napisali gospodarze konkursu piękności.

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Lucia Sisic poważnie chorowała. Otwarcie mówiła o "innym" dzieciństwie

W 2025 roku Lucia Sisic przekazała obserwatorom, że pomyślnie przeszła już siódmą w życiu operację. Pochodząca z Wiednia dziewczyna od najmłodszych lat zmagała się z poważnymi problemami w związku z wrodzoną wadą zastawki serca. Przy okazji zwycięstwa w Miss Austria 2024 otwarcie o tym opowiadała. Jak tłumaczyła, jej dzieciństwo zdecydowanie różniło się od doświadczeń rówieśników, ale liczne pobyty w szpitalu tylko ją wzmocniły przed wejściem w dorosłość.

Swoim udziałem w konkursie piękności chciała zmotywować innych do walki o marzenia mimo przeciwności losu. Póki co, nie wiadomo, jaka była dokładna przyczyna śmierci 22-latki, ale zapewne była związana z jej poważną chorobą.

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