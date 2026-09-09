Białe buty jak nowe w 15 minut. Ten prosty proszek skutecznie usuwa brud i wybiela podeszwy

Zanim wrzucisz buty do pralki, upewnij się, że ich materiał na to pozwala. Inaczej ulubiona para może ulec zniszczeniu.

Wyciągnij sznurówki i wkładki, a następnie ustaw delikatny program z niską temperaturą. Jeśli pierzesz białe obuwie, dorzuć sodę oczyszczoną dla lepszego efektu.

Zastosuj proste sztuczki i poznaj zasady bezpiecznego prania, by Twoje buty odzyskały dawny blask i świeżość!

Jak bezpiecznie prać buty w pralce?

Najszybszą opcją na odświeżenie obuwia jest skorzystanie z pralki. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy model się do tego nadaje. Pranie automatyczne zniosą jedynie materiałowe, szyte buty, czyli głównie sportowe pary, takie jak trampki czy siateczkowe sneakersy.

Absolutnie nie należy wrzucać do pralki butów ze skóry, zamszu czy materiałów skóropodobnych. Mogą one ulec poważnym uszkodzeniom już po jednym cyklu. Ryzykowne jest również pranie butów klejonych – ciepła woda często rozpuszcza klej, doprowadzając do ich rozklejenia. Zanim zdecydujesz się na pranie w automacie, koniecznie sprawdź zalecenia producenta, które zazwyczaj znajdziesz na metce wewnątrz buta lub na języku.

Jeśli Twoje buty nadają się do prania w urządzeniu, musisz trzymać się kilku kluczowych zasad. Pierz je oddzielnie, bez żadnej innej odzieży. Zanim umieścisz obuwie w bębnie, pozbądź się sznurówek i wkładek, a także wysuń język na zewnątrz. Dobrym pomysłem jest również użycie specjalnych worków do prania dla dodatkowej ochrony.

Zawsze decyduj się na odpowiedni program – najlepiej sprawdzi się ten najdelikatniejszy, o temperaturze nieprzekraczającej 40 stopni Celsjusza. Jeśli w bębnie ląduje masywniejsze obuwie, warto dorzucić stare ręczniki, które zamortyzują uderzenia w trakcie cyklu.

Pasta z sody na zabrudzenia. Możesz ją dodać także do prania

Jeśli zmagasz się z zabrudzeniami na białych butach, z pomocą przychodzą domowe metody polecane przez ekspertów. Strzałem w dziesiątkę okazuje się soda oczyszczona. Ten popularny proszek nie tylko usuwa trudne plamy, ale też świetnie wybiela. Co ważne, doskonale neutralizuje nieprzyjemne zapachy, co przy praniu butów jest nieocenione. Możesz wsypać ją prosto do bębna, a następnie wrzucić obuwie i włączyć delikatny program.

Kolejnym patentem na wykorzystanie sody oczyszczonej jest stworzenie z niej wybielającej pasty. Wystarczy połączyć proszek z wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowaną, gęstą mieszankę nakładamy na brudne miejsca za pomocą starej szczoteczki do zębów i zostawiamy na kwadrans. Następnie wystarczy usunąć resztki mokrą szmatką. Soda znakomicie radzi sobie z plamami po błocie czy trawie, a przy okazji lekko rozjaśni gumowe podeszwy.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej odświeżyć białe obuwie, wypróbuj inne domowe rozwiązania. Drobna dawka octu dodana do prania z sodą podkręci właściwości wybielające i pomoże pozbyć się brzydkich zapachów. Z kolei do wyjątkowo opornych plam na elementach gumowych świetnie sprawdzi się zwykła, biała pasta do zębów (bez drobinek). Wystarczy delikatnie wyszorować zabrudzenia szczoteczką, a przed wrzuceniem do pralki dokładnie opłukać obuwie.