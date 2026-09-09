Koniecznie zrób to z kaloryferem przed sezonem grzewczym. Zimą sobie podziękujesz

Przed sezonem grzewczym zaleca się wyczyszczenie kaloryferów z kurzu, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu po mieszkaniu.

Istnieje prosty i szybki sposób na skuteczne usunięcie kurzu z trudno dostępnych zakamarków grzejników.

Metoda ta pozwala na efektywne oczyszczenie kaloryfera w kilka minut, bez konieczności szorowania i używania specjalistycznych akcesoriów.

Kaloryfery przez większą część roku pozostają niemal nieużywane. Kiedy jednak zaczynają pracować, zgromadzony w ich zakamarkach kurz może zostać poruszony przez ciepłe powietrze i rozprzestrzenić się w naszych pomieszczeniach powodując silne reakcje alergiczne. Dlatego przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto poświęcić chwilę na ich dokładne oczyszczenie. Nie chodzi wyłącznie o estetykę. Regularne usuwanie kurzu pozwala również ograniczyć ilość zabrudzeń unoszących się w pomieszczeniu.

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Tak szybko oczyścisz kaloryfer przed sezonem grzewczym

Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc można wykorzystać zwykłą suszarkę do włosów. Patent jest banalny, ale niezwykle skuteczny, a do tego szybki. Jakiś czas temu Agnieszka Radzikowska, która instagramowym profilu @sprytna_radzikowska, zaprezentowała, jak szybko i skutecznie pozbyć się kurzu z kaloryferów. Jak wskazała, najpierw warto zabezpieczyć podłogę i przestrzeń wokół kaloryfera. Następnie na grzejnik można założyć duży worek na śmieci, tak aby kurz wydmuchiwany z jego wnętrza trafiał właśnie do niego, zamiast rozprzestrzeniać się po całym pomieszczeniu. Kolejny krok to użycie suszarki, najlepiej ustawionej na chłodny nawiew. Strumień powietrza pomaga wydmuchać zabrudzenia znajdujące się między żeberkami oraz w innych trudno dostępnych miejscach. Cały brud powinien zebrać się w worku.

Kilka minut i po sprawie

To rozwiązanie może szczególnie spodobać się osobom, które do tej pory próbowały czyścić kaloryfer wyłącznie ściereczką. Wąskie szczeliny bywają bowiem prawdziwą zmorą. Zamiast wyginać rękę pod każdym możliwym kątem, można najpierw usunąć zalegający kurz za pomocą nawiewu. Po zakończeniu pracy wystarczy zdjąć worek i wyrzucić go wraz z zebranymi zabrudzeniami. Powierzchnię grzejnika można następnie przetrzeć lekko wilgotną ściereczką.

Czyszczenie kaloryferów najlepiej zrobić jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Dzięki temu nie trzeba później walczyć z kurzem, gdy grzejniki są już rozgrzane. Sposób z suszarką i workiem na śmieci jest prosty, szybki i nie wymaga kupowania specjalistycznych akcesoriów. Warto tylko pamiętać o bezpieczeństwie: przed czyszczeniem grzejnik powinien być wyłączony i wystudzony, a suszarki nie należy używać w pobliżu wody. Kilka minut przygotowań może zaoszczędzić sporo sprzątania później.

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