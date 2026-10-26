Eurowizja Junior 2026: Armenia i San Marino świętują, Macedonia w szoku. Tak kraje zareagowały na wyniki

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior dostarczył wielu emocji, a jego wyniki - jak zwykle - były pełne niespodzianek. Od zaskakujących sukcesów po jeszcze bardziej nieprzewidziane rozczarowania: Europejczycy różnie oceniają wyniki tegorocznej edycji imprezy. Sprawdzamy, co o konkursie mówi się w zagranicznej prasie.

Armenia świętuje trzecie zwycięstwo. Nie wiadomo, czy zostanie gospodarzem za rok

Naré z piosenką "Boo!" zachwyciła jurorów i widzów, wygrywając tegoroczną Eurowizję Junior w barwach Armenii. Młoda wokalistka zajęła trzecie miejsce w wyrównanej klasyfikacji ekspertów, ale zdeklasowała rywali w głosach online i dała swojemu krajowi trzecie zwycięstwo. Natychmiast po konkursie pojawiły się spekulacje, czy Armenia ponownie zorganizuje widowisko wymagające sporych nakładów finansowych. W 2022 roku publiczny nadawca mógł liczyć na wsparcie rządowe, ale póki co premier Armenii ograniczył się tylko do gratulacji dla Naré.

Zwycięstwo w Eurowizji Junior nie gwarantuje roli organizatora kolejnej edycji. Fani z klubu OGAE Armenia i telewizja AMPTV poinformowały, że z radością powitają fanów w Erywaniu w 2027 roku, jednak ostateczna decyzja ma zapaść dopiero za kilka tygodni.

Eurowizja Junior 2026 udana dla małych krajów. Czarnogóra i San Marino dumne z wyników

Najmłodsza uczestniczka Eurowizji Junior 2026, Mija Vujović, zdobyła szósty najwyższy wynik w głosowaniu widzów i ostatecznie zajęła dwunaste miejsce. W ten sposób Czarnogóra osiągnęła swój najlepszy rezultat w jakiejkolwiek odsłonie Eurowizji. Na głównym konkursie jej dotychczas największym sukcesem jest miejsce trzynaste w 2015 roku.

Swój zeszłoroczny rekord pobiło za to niewielkie San Marino. Po tym, jak Martina Crv była trzecia według widzów i dziewiąta w ostatecznej tabeli rok temu, tym razem Violamarie zajęła drugie miejsce w rankingu online i czwarte finalnie. To również najlepszy rezultat malutkiej republiki na jakiejkolwiek Eurowizji. Nie wiadomo jeszcze, czy kraj będzie się ponownie starał o organizację widowiska po tym, jak w tym roku jego oferta przegrała z Maltą. Warto przypomnieć, że występ San Marino przygotowali polscy specjaliści, którzy w maju zrealizowali show Alicji Szemplińskiej na Eurowizji w Wiedniu.

- To wynik, który docenia pracę delegacji i dodaje energii do pokazywania San Marino w konkursie - pisze publiczna stacja SMRTV. - Za każdym razem, gdy flaga San Marino pojawia się na międzynarodowej scenie tej rangi, nasz kraj wkracza do domów milionów ludzi - dodaje Federico Amati, sekretarz stanu ds. turystyki.

Francja znowu najlepsza według jury, Hiszpania znowu druga

Po raz szósty w ciągu siedmiu edycji Francja zajęła pierwsze miejsce w głosowaniu jurorów. Alec z utworem "Comment tu vas?" zdobył też najwięcej "dwunastek" - w tym od polskiego jury, ale ostatecznie ósmy wynik w rankingu internetowym zepchnął go na trzecie miejsce. W Internecie nie brakuje komentarzy podkreślających zmęczenie fanów ciągłym głosowaniem ekspertów na ten sam kraj.

Sąsiednia Hiszpania zajęła drugie miejsce i odnotowała świetny wynik równeż, jeśli chodzi o oglądalność. Eurowizja Junior 2026 przyciągnęła tam przed ekrany 1,2 mln osób - najwięcej od powrotu do udziału w 2019 roku, a także najwięcej pod względem udziału na rynku od 20 lat. Zapewne pomocny był fakt przeniesienia transmisji show na 21:00. Lucas Paulano z utworem "Cuore bello (te quiero, te quiero)" to już czwarty reprezentant Hiszpanii, który wrócił do domu ze srebrem. Kwestią otwartą pozostaje to, czy sukces Eurowizji Junior będzie miał jakikolwiek wpływ na potencjalny koniec bojkotowania "dorosłej" Eurowizji przez Hiszpanię. Jak na razie, oficjalnych komentarzy w tej sprawie brak.

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Macedonia Północna w szoku. Telewizja z ważnym apelem

Na drugim końcu tabeli niespodziewanie znalazła się piosenka macedońska. Ana Stojanoska należała do faworytów fanów do zwycięstwa, ale zdobyła najmniej punktów od jury i ósmy wynik w głosach widzów w ogóle nie zmienił jej pozycji. W swoim komunikacie publiczna telewizja MRT wezwała media, by nie podkreślały zajęcia przez dziecko ostatniego miejsca, ale za to pochwaliły jej ósmą lokatę według internautów. Rozczarowany wynikiem nadawca nie zdradził, czy wciąż jest zainteresowany organizacją Eurowizji Junior w 2027 roku. Z całą pewnością wiemy, że po kilkuletniej przerwie powróci na scenę głównego konkursu.

Szokujący wynik Macedonii Północnej zrodził wśród fanów kolejne pytania o system głosowania. Kraj zremisował w klasyfikacji widzów na ósmym miejscu z faworytem jury, Francją, i Gruzją - oba te kraje spadły nieco w rankingu, ale pozostały w ostatecznej najlepszej piątce, mimo że Macedonka pozostała niezmiennie na samym dnie tabeli. Podobne głosy rozczarowania pojawiły się również w mediach w Ukrainie. Erika w barwach tego kraju po zajęciu jedenastego miejsca wśród jurorów miała dodany czwarty najwyższy wynik od widzów, a podskoczyła w rankingu o zaledwie dwa miejsca. Fani zauważają co roku, że "spłaszczona" punktacja od internautów ma zbyt mały wpływ na ostateczne wyniki.

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