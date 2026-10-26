Wiktor Sas wrócił do Polski po Eurowizji Junior 2026! Mamy zdjęcia z lotniska

Wiktor Sas z sukcesem na Eurowizji Junior

Wiktor Sas może być z siebie zadowolony. Jego występ z piosenką "Gravity" zapewnił mu 6. miejsce w głosowaniu jurorów i 5. miejsce w głosowaniu widzów. Ostatecznie zajął 6. miejsce w ogólnej klasyfikacji. To duży sukces, ponieważ wyżej od niego w przeszłości były jedynie Roksana Węgiel i Viki Gabor (zwyciężczynie z lat 2018 i 2019) oraz Sara James, która w 2021 roku zajęła 2. miejsce. Podobnie jak Wiktor 6. miejsce w 2023 roku zdobyła Maja Krzyżewska, jednak miała mniej punktów. Co ciekawe, 14-latkowi zabrakło zaledwie jednego punktu, aby znaleźć się w pierwszej piątce. Wiktor zajął więc czwarte najlepsze miejsce w historii polskich startów na Eurowizji Junior.

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

14-latek jest już w Polsce!

Utalentowany nastolatek może wreszcie zamknąć etap Eurowizji Junior. Ostatnie miesiące były dla niego bardzo ciężkie, ponieważ przygotowania do konkursu musiał łączyć z nauką. Za nim wiele tygodni w studiu nagraniowym, na lekcjach śpiewu, na sali treningowej oraz wywiadów z dziennikarzami. Teraz będzie mógł odpocząć. 25 października wrócił do Polski, a zdjęcia z jego przyjazdu możecie zobaczyć w naszej galerii.

Eurowizja Junior 2026 - WYNIKI

Armenia – Nare - "Boo!" - 202 pkt. Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" –184 pkt. Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" – 165 pkt. San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" – 148 pkt. Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" – 145 pkt. Polska – Wiktor Sas - "Gravity" 144 pkt. Malta – Beppe – "Blue Bird" – 136 pkt. Holandia – Maria – "Stronger Together" – 126 pkt. Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" – 106 pkt. Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" - 98 pkt. Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" – 87 pkt. Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" - 68 pkt. Portugalia – Salvador Rio – "Alma" – 64 pkt. Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" – 64 pkt. Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" – 62 pkt. Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" – 57 pkt.