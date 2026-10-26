Kto zgarnie Złotą Piłkę? Darmowa transmisja z gali i polski akcent

Główni faworyci do zdobycia Złotej Piłki

Poważnym kandydatem do zgarnięcia nagrody w męskiej piłce jest Harry Kane. Anglik reprezentujący Bayern Monachium rozegrał rewelacyjny sezon, w którym zanotował aż 73 trafienia na szczeblu klubowym oraz reprezentacyjnym. W gronie ścisłych faworytów do statuetki wymienia się również Lamine'a Yamala z FC Barcelony i Kyliana Mbappe, grającego obecnie dla Realu Madryt. Eksperci wysoko oceniają także szanse Michaela Olise oraz Lionela Messiego.

Aktualnym obrońcą tytułu dla najlepszego zawodnika globu pozostaje Ousmane Dembele, występujący na co dzień w Paris Saint-Germain.

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Ewa Pajor w gronie nominowanych do Złotej Piłki

Gdzie obejrzeć galę Złotej Piłki 2026 w internecie?

Transmisję z tegorocznej ceremonii przeprowadzi platforma streamingowa DAZN. Żadna polska stacja telewizyjna nie pokaże tego wydarzenia, jednak dostęp do internetowej relacji na żywo będzie całkowicie darmowy. Użytkownicy muszą jedynie założyć konto w serwisie, podając swój adres e-mail. Start londyńskiej imprezy zaplanowano na godzinę 21:00 polskiego czasu.

Podczas wydarzenia organizatorzy wręczą statuetki w kilkunastu różnych kategoriach. Kibice poznają nie tylko najlepszego gracza i najlepszą zawodniczkę globu, ale również triumfatorów nagród dla młodych talentów, szkoleniowców, bramkarzy oraz czołowych zespołów. Na liście kandydatek do kobiecego trofeum znalazła się reprezentantka Polski, Ewa Pajor.