Zmysłowe stylizacje w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiecie królowały koronki i głębokie wycięcia

"Taniec z Gwiazdami" to ogromne koszty dla stacji. Pieniądze na stroje idą w tysiące

Od emisji pierwszego odcinka minęły już ponad dwie dekady. Przez te wszystkie lata format uległ licznym modyfikacjom, łącznie z przenosinami do innej stacji i zmianą tytułu. Niezmienne pozostają jednak trzy elementy: Iwona Pavlović w jury, olbrzymia widownia przed telewizorami i zjawiskowe stroje.

Stacja Polsat od zawsze hojnie inwestowała w swój hitowy format, a w ostatnich edycjach budżet jeszcze się zwiększył. W zeszłym roku podwyższono premie dla uczestników i ich instruktorów. Główna nagroda uległa podwojeniu – celebryci walczą teraz o 200 tysięcy złotych, a ich partnerzy o 100 tysięcy.

Twórcy programu nie szczędzą też funduszy na ubiór. W edycji wiosennej stroje na pierwszy odcinek pochłonęły ponad 100 tysięcy złotych. Najwięcej wydano w siódmym epizodzie trwającego, 19. sezonu – baśniowe kostiumy na „Disney Night” kosztowały aż 140 tysięcy złotych!

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Helena Englert i inni uczestnicy w odważnych kreacjach w "Tańcu z Gwiazdami"

Stroje taneczne muszą być nie tylko widowiskowe, ale też komfortowe dla tancerzy. Dlatego często stosuje się zasadę minimalizmu materiału. Długie sukienki mają zazwyczaj bardzo szerokie spódnice lub duże wycięcia, co pokazała wcześniej kreacja Hanny Żudziewicz.

W niedzielnym odcinku na parkiecie królowały odważne stylizacje, eksponujące wyrzeźbione sylwetki i nogi tancerek. Dominik Rupiński i Estelle Francois zaprezentowali gorącą rumbę, a tancerka lśniła w krwistoczerwonej sukni z głębokimi rozcięciami.

Zmysłową stylizację zaprezentowała również Helena Englert. Specjalnie na potrzeby „Tańca z Gwiazdami” aktorka przefarbowała włosy na brąz. W takim samym odcieniu była jej suknia, bogata w wycięcia, z której zwiewny materiał pięknie układał się podczas ruchu.

Z kolei Magdalena Tarnowska postawiła na zabudowaną, ale zjawiskową kreację z czarnej koronki. Prześwitujący materiał mocno opinał ciało i pobudzał wyobraźnię, a duże rozcięcie podkreślało zgrabne nogi uczestniczki.

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QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie