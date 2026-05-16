Eurowizja 2026 - WYSTĘP POLSKI. Alicja Szemplińska zachwyciła swoim występem w finale

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026

Eurowizja była największym marzeniem Alicji Szemplińskiej. Przypominamy, że wokalistka miała reprezentować nasz kraj już w 2020 roku z piosenką "Empires". Marzenia nie udało jej się wtedy spełnić, ponieważ konkurs został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. 6 lat później Alicja zgłosiła się do polskich preselekcji z piosenką "Pray" i wygrała! Początkowo wiele osób nie było pewnych, czy to wystarczająco dobry utwór na awans, ale 12 maja 2026 Alicja Szemplińska zachwyciła występem w półfinale. Jej ciężka praca się opłaciła i udało jej się przejść do wielkiego finału. Show spodobało się wielu osobom. Pojawiły się nawet komentarze, że było lepsze niż to, które zaprezentowała Justyna Steczkowska rok wcześniej. Czy w finale 16.05.2026 poradziła sobie równie dobrze? Jej finałowy występ już za nami!

Występ Polski na Eurowizji 2026

Występ, który zobaczyliśmy podczas finału Eurowizji, był efektem wielu miesięcy intensywnych przygotowań Alicji Szemplińskiej, jej tancerzy oraz całej polskiej delegacji. Artystka wraz ze swoim zespołem postawiła na oszczędną formę widowiska, która mimo minimalizmu robiła ogromne wrażenie. Kluczową rolę odegrały światła, choreografia oraz przede wszystkim niezwykle mocny i poruszający wokal reprezentantki Polski. Świetnym elementem scenografii okazało się także wykorzystanie rampy, po której Alicja i tancerze poruszali się pod prąd, nadając występowi dodatkowej symboliki i dynamiki. Wokalistka przez cały występ zachwycała perfekcyjnym wykonaniem utworu, przypominając, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i wokalu. Zobaczcie, jak Polska zaprezentowała się na Eurowizji 2026.