Alicja Szemplińska przerwała wywiad z dziennikarką z Izraela. Wywiad Polski viralem za granicą! [WIDEO]

Dziennikarka z Izraela próbowała sprowokować Alicję Szemplińską

Alicja Szemplińska udzielała wywiadów na ceremonii otwarcia Eurowizji 2026. Izraelskie media wrzuciły nagranie z reprezentantką Polski, prawdopodobnie próbując postawić ją w złym świetle. Wideo pokazuje Polkę, która podchodziła do dziennikarzy stojących przy ściance. Początkowo reporterka izraelskiego portalu Euromix pochwaliła Alicję za świetny wokal, za co ta uśmiechnięta jej podziękowała. Nie wiedziała jednak jeszcze, skąd pochodzi dziennikarka. Zorientowała się, gdy usłyszała pytanie o reprezentanta Izraela. Dziennikarka chciała poznać opinię Alicji o piosence tego kraju. Szemplińska odpowiedziała, że chyba jej nie słyszała. Dodała też, że nie poznała izraelskiego piosenkarza osobiście. Te odpowiedzi ewidentnie nie spodobały się reporterce, która poprosiła Alicję o pozdrowienia dla fanów z Izraela. Reakcja Polki była wymowna.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Reakcja Polski hitem internetu

Kiedy Alicja Szemplińska usłyszała prośbę o pozdrowienia dla widzów z Izraela, na jej twarzy można było zauważyć zakłopotanie i nerwowy uśmiech. "Dziękuję" - odpowiedziała cichym głosem i od razu odeszła od dziennikarki. Po krótkiej konsultacji ze swoim zespołem wróciła do mikrofonu i powiedziała "pozdrawiam wszystkich fanów Eurowizji", bez doprecyzowania, że chodzi o osoby z Izraela. Nagranie stało się hitem w sieci wśród osób, które bojkotują udział Izraela w Eurowizji. Wywiad pojawił się też m.in. w tureckich i arabskich mediach.

WATCH: Poland's Eurovision contestant Alicja Szemplińska walked out of an interview when asked if she had a message for Israeli fans. pic.twitter.com/gcui9lbz9n— Clash Report (@clashreport) May 13, 2026

Eurowizja 2026 - kiedy finał?

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę, 16 maja 2025 roku, o godz. 21:00. To właśnie wtedy dowiemy się, jakie ostatecznie miejsce zajęła Alicja Szemplińska. Transmisja w TVP1.