Ekstraklasa koszykarzy: Zastal Zielona Góra wyrównuje. Co dalej w rywalizacji Kinga?

Andrzej Mazurczak prowadził Zastal do zwycięstwa

Kapitan Orlen Zastalu Zielona Góra, Andrzej Mazurczak, odegrał kluczową rolę w drugim meczu ćwierćfinałowym przeciwko Kingowi Szczecin. Zawodnik, który ma w dorobku mistrzostwo Polski (2023) i srebrny medal (2024) zdobyte z Kingiem pod wodzą trenera Arkadiusza Miłoszewskiego, był najskuteczniejszym graczem gości. Zdobył 22 punkty, miał pięć asyst oraz trzy przechwyty, co zapewniło mu najwyższy wskaźnik efektywności w zespole.

Zastal kontrolował przebieg spotkania przez ponad 30 minut, głównie dzięki solidnej defensywie. Agresywna gra w obronie zielonogórzan wymusiła na gospodarzach aż 21 strat piłki, co było istotnym czynnikiem w osiągnięciu zwycięstwa. Taki obrót spraw pozwolił im zrewanżować się za pierwszą porażkę w serii. Ostateczny wynik 82:79 dla Zastalu doprowadził do remisu 1-1 w ćwierćfinale.

"Chcieliśmy „wyrwać” jeden mecz w Szczecinie i zrobiliśmy to po niesamowitej walce. Seria trwa jednak dalej. Nie będzie łatwo. Skupiamy się na swojej grze. Chcemy kontrolować to, co możemy: energię, fizyczność, czytanie gry. Oczywiście, będziemy szukać błędów rywali i swoich przewag. Wracamy do Zielonej Góry, gdzie będzie pełna hala i czekamy na doping swoich kibiców" - powiedział kapitan gości.

Kontuzje osłabiają Kinga Szczecin?

Gospodarze ze Szczecina zmagali się nie tylko z trudną obroną rywali, ale także z poważnymi problemami zdrowotnymi w składzie. Podczas meczu kontuzji stawu skokowego doznał środkowy Nemanja Popović, który w ciągu 25 minut gry zanotował 11 punktów i osiem zbiórek, co jest znaczną stratą dla drużyny. Jego dalsza dyspozycja jest niepewna, co budzi obawy o przyszłe występy Kinga. To osłabienie miało wyraźny wpływ na równowagę sił pod koszem.

Dodatkowo, kapitan Tomasz Gielo nie wystąpił z powodu bólu pleców, a Przemysław Żołnierewicz zmagał się z urazem przeciążeniowym. Środkowy Ondrej Hustak również nie był dostępny, a trener Maciej Majcherek poinformował, że Czech ma problemy ze ścięgnem Achillesa. Te absencje znacząco wpłynęły na możliwości rotacji składem Kinga, utrudniając im walkę w zaciętej serii.

"Gratulacje dla Zastalu. Kolejny mecz walki, na styku. Mieliśmy 21 strat, a rywal zdobył z tego 30 punktów. Wszyscy moi zawodnicy dali z siebie wszystko. Trzeba oddać Zastalowi, że jest solidnym zespołem, że kontrolował końcówkę spotkania, choć mieliśmy swoje szanse. Nie wiem, kiedy wróci Tomek Gielo, co z nogą Nemanji Popovicia, kiedy do gry będzie gotowy Przemek Żołnierewicz. Ondrej Hustak ma problem ze ścięgnem Achillesa... Cały sezon omijały nas kontuzje, a teraz mamy problemy. Jakieś fatum. Będziemy kombinować z takim składem, jaki będzie mógł grać" - podkreślił szkoleniowiec Kinga.

Kto wyróżnił się w zespole Kinga?

Mimo porażki i problemów kadrowych, w zespole Kinga Szczecin wyróżnili się amerykańscy obwodowi. Anthony Roberts zdobył 24 punkty i zaliczył pięć zbiórek, natomiast Jeremy Roach dorzucił 18 punktów, potwierdzając swoje znaczenie dla ofensywy. Ich postawa była jasnym punktem w grze gospodarzy, starających się walczyć do końca. Duo to stanowiło główne zagrożenie dla obrony Zastalu.

Słabiej wypadł serbski rozgrywający Jovan Novak. Choć zanotował dziewięć asyst, trafił zaledwie jeden z ośmiu rzutów z gry oraz dwa rzuty wolne. Po meczu Novak wziął na siebie odpowiedzialność za przegraną, wyrażając nadzieję na lepszą postawę w przyszłości i zapowiadając walkę w Zielonej Górze. Jego słabszy występ miał wpływ na ostateczny wynik spotkania.

"Dziękuję naszym kibicom za doping. Nie byłem na tym poziomie, na którym powonieniem być, tym bardziej biorąc pod uwagę nasze kontuzje. Muszę zatem wziąć więcej odpowiedzialności za tę porażkę. Mam nadzieję, że taka gra w moim wykonaniu się nie powtórzy. Nie wywieszamy jednak białej flagi. To tylko jeden mecz. Jedziemy walczyć do Zielonej Góry" - powiedział Novak.

Kolejne mecze ćwierćfinału Ekstraklasy koszykarzy

Trener Orlen Zastalu Arkadiusz Miłoszewski przewiduje, że kolejne spotkania ćwierćfinałowe będą równie zacięte jak te w Szczecinie, a o zwycięstwach zadecydują detale. Podkreślił, że koszykówka to gra walki i zaangażowania, a także błędów, co czyni ją nieprzewidywalną i pełną niespodzianek. Zastal chce wykorzystać atut własnego parkietu, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Oczekuje się, że każde starcie będzie intensywną bitwą.

Spotkania numer trzy i cztery serii play off koszykarzy odbędą się w Zielonej Górze w poniedziałek i środę. W przypadku remisu po tych meczach, decydujący piąty pojedynek zostanie rozegrany w Szczecinie 23 maja, co wynika z wyższej pozycji Kinga w sezonie zasadniczym (drugie miejsce wobec siódmego Zastalu), co gwarantuje mu przewagę własnego parkietu w potencjalnym decydującym spotkaniu. To daje Kingowi pewną nadzieję na rozstrzygnięcie serii u siebie. Kibice w obu miastach mogą spodziewać się emocjonującej kontynuacji rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.