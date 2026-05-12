Kim są rodzice Alicji Szemplińskiej? To w nich ma największe wsparcie

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026. Artystka marzyła o tej chwili od dawna, a w 2020 roku była o krok od zrealizowania swojej wizji. Temat udziału w wydarzeniu był obecny w domu piosenkarki właściwie od zawsze, o czym mówił jej tata, pan Radosław.

Ala od małego oglądała razem z Izą wszystkie edycje Eurowizji. Zawsze powtarzała, że kiedyś stanie na tej scenie - wspominał na antenie Radia RDC.

Ojciec artystki jest bardzo zaangażowany w pomoc córce podczas jej przygotowań do Eurowizji. Alicja zamieściła nawet nagranie, na którym widzimy go, jak z wielką dumą poruszał się po Wiedniu z flagą Polski, informując przechodniów, iż jego córka bierze udział w najważniejszym konkursie muzycznym nie tylko w Europie, ale na świecie. To on odpowiadał też za transport najpotrzebniejszych rzeczy na miejsce, o czym Szemplińska opowiadała w rozmowie z Eską tuż przed wylotem do stolicy Austrii.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Rodzice Alicji Szemplińskiej

Rodzice Alicji Szemplińskiej nie są osobami publicznymi. Mama artystki, Izabela Nadratowska, jak czytamy, jest Opiekunem Samorządu Uczniowskiego i nauczycielką języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Oboje bardzo mocno wspierają swoją córkę w realizowaniu kolejnych celów. To właśnie oni mieli nakłonić ją do udziału w "The Voice of Poland". Jak widać - wiara w sukces własnego dziecka dodaje skrzydeł. Szemplińska wygrała jubileuszową edycję formatu, a udział w nim był przełomem dla jej kariery zawodowej.

Koncerty były zawsze. Alusia wychodziła zza zasłonki, kazała się przedstawiać: "Panie, panowie, teraz wystąpi Alicja Szemplińska", i ona wychodziła tak jak w teatrze i śpiewała - wspominała mama piosenkarki.

Dziś rodzice wspierają córkę za kulisami najważniejszego wydarzenia w jej życiu - Eurowizji 2026. Takie wsparcie to skarb!