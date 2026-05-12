Kim są rodzice Alicji Szemplińskiej? To w nich ma największe wsparcie

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026. Artystka marzyła o tej chwili od dawna, a w 2020 roku była o krok od zrealizowania swojej wizji. Temat udziału w wydarzeniu był obecny w domu piosenkarki właściwie od zawsze, o czym mówił jej tata, pan Radosław.
Ala od małego oglądała razem z Izą wszystkie edycje Eurowizji. Zawsze powtarzała, że kiedyś stanie na tej scenie - wspominał na antenie Radia RDC.
Ojciec artystki jest bardzo zaangażowany w pomoc córce podczas jej przygotowań do Eurowizji. Alicja zamieściła nawet nagranie, na którym widzimy go, jak z wielką dumą poruszał się po Wiedniu z flagą Polski, informując przechodniów, iż jego córka bierze udział w najważniejszym konkursie muzycznym nie tylko w Europie, ale na świecie. To on odpowiadał też za transport najpotrzebniejszych rzeczy na miejsce, o czym Szemplińska opowiadała w rozmowie z Eską tuż przed wylotem do stolicy Austrii.
Rodzice Alicji Szemplińskiej
Rodzice Alicji Szemplińskiej nie są osobami publicznymi. Mama artystki, Izabela Nadratowska, jak czytamy, jest Opiekunem Samorządu Uczniowskiego i nauczycielką języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Oboje bardzo mocno wspierają swoją córkę w realizowaniu kolejnych celów. To właśnie oni mieli nakłonić ją do udziału w "The Voice of Poland". Jak widać - wiara w sukces własnego dziecka dodaje skrzydeł. Szemplińska wygrała jubileuszową edycję formatu, a udział w nim był przełomem dla jej kariery zawodowej.
Koncerty były zawsze. Alusia wychodziła zza zasłonki, kazała się przedstawiać: "Panie, panowie, teraz wystąpi Alicja Szemplińska", i ona wychodziła tak jak w teatrze i śpiewała - wspominała mama piosenkarki.
Dziś rodzice wspierają córkę za kulisami najważniejszego wydarzenia w jej życiu - Eurowizji 2026. Takie wsparcie to skarb!