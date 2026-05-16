Lech Poznań ponownie z mistrzostwem Polski. Zacięta batalia o awans do Ligi Mistrzów

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-05-16 22:21

Rozgrywki Ekstraklasy powoli dobiegają końca, ale najważniejsza zagadka została już rozwiązana. Lech Poznań obronił mistrzowski tytuł na jedną kolejkę przed finałem sezonu. Nadal nie wiemy jednak, kto zajmie drugą pozycję, dającą awans do eliminacji prestiżowej Ligi Mistrzów.

Lech Poznań mistrzem Polski

i

Autor: Jakub Piasecki/ Cyfrasport

Lech Poznań mistrzem. Wygrana z Radomiakiem Radom przypieczętowała tytuł

Piłkarze "Kolejorza" oficjalnie sięgnęli po mistrzostwo Polski. Choć trwający sezon obfitował w ogromne niespodzianki, gracze z Poznania ostatecznie potwierdzili swoją dominację, pokonując na wyjeździe zespół Radomiaka Radom 3:1 w przedostatniej kolejce. Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy – już w 7. minucie Jan Grzesik wpisał się na listę strzelców. Radość miejscowych kibiców nie potrwała jednak długo. W 15. minucie stan rywalizacji wyrównał Mikael Ishak, a zaledwie sześć minut później Luis Palma wyprowadził gości na prowadzenie. Ostateczny cios tuż po przerwie, w 57. minucie, zadał Patrik Wålemark, pieczętując wielki triumf przyjezdnych. Dorobek 59 punktów uzbierany w 33 meczach daje Lechowi Poznań bezpieczną przewagę sześciu oczek nad Górnikiem Zabrze oraz siedmiu nad Jagiellonią Białystok, która ma do rozegrania jedno spotkanie więcej. Walka o pozycję wicelidera zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ w obecnym sezonie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów zaprezentują się aż dwa polskie kluby, co drastycznie podnosi stawkę nadchodzących spotkań.

Ekstraklasa piłkarska. Wisła Płock – Górnik Zabrze: Kto przesądził o wyniku meczu?

Lech Poznań - Legia Warszawa: Zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Lech Poznań - Legia Warszawa: Zdjęcia kibiców i zawodników z meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy
Galeria zdjęć 43

Wicemistrzostwo Ekstraklasy nadal nierozstrzygnięte. Jagiellonia Białystok goni rywali

Rozstrzygnięcia na ligowym podium wciąż budzą ogromne emocje. Jagiellonia Białystok zmierzy się z GKS-em Katowice podczas starcia zaplanowanego na 17 maja. Ewentualne wyjazdowe zwycięstwo sprawi, że Białostoczanie przeskoczą Górnika Zabrze w tabeli z przewagą dwóch punktów. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że piłkarze z Katowic wciąż zachowują matematyczne szanse na wicemistrzowski tytuł – triumf nad "Jagą" zniweluje ich stratę do Białostockiej drużyny zaledwie do jednego oczka. W grze o czołowe lokaty pozostaje też Raków Częstochowa, który w jutrzejszym meczu powalczy na wyjeździe z Piastem Gliwice. Ostateczne i wiążące decyzje zapadną w sobotę, 23 maja, podczas finałowej kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Wszystkie decydujące potyczki wystartują równocześnie o godzinie 17:30.

Zestawienie par 34. kolejki Ekstraklasy. Ostatnie mecze sezonu

  • Pogoń Szczecin zmierzy się z GKS-em Katowice
  • Cracovia Kraków podejmie Koronę Kielce
  • Raków Częstochowa powalczy z Arką Gdynia
  • Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra z Lechią Gdańsk
  • Jagiellonia Białystok zagra z Zagłębiem Lubin
  • Lech Poznań spotka się z Wisłą Płock
  • Legia Warszawa zagra z Motorem Lublin
  • Górnik Zabrze podejmie Radomiaka Radom
  • Widzew Łódź zmierzy się z Piastem Gliwice
Świętokrzyskie. Mecz Korona Kielce - Lech Poznań w śnieżycy! Doping kibiców gospodarzy
Lech Poznań
Ekstraklasa