Eurowizja 2026 - piosenka Polski. O czym śpiewa Alicja Szemplińska w utworze "Pray"?

Alicja Szemplińska reprezentantką Polski na Eurowizji 2026

Eurowizję 2026 czas zacząć. Reprezentantka Polski została wybrana przez widzów podczas koncertu eliminacyjnego, który odbył się na początku marca. Po podliczeniu wszystkich głosów statuetka preselekcji trafiła do Alicji Szemplińskiej. W Austria wykona utwór "Pray". Nie wszyscy jednak wiedzą, o czym opowiada ta piosenka. Jakie przesłanie kryje się za kompozycją, którą Polska wyśle na 70. edycję Konkursu Piosenki Eurowizji?

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

"Pray" - o czym jest piosenka Polski na Eurowizji 2026?

"Pray" to piosenka z pogranicza gatunków R&B, rap i gospel. Wbrew temu, co sugeruje tytuł, wcale nie jest to piosenka religijna. Modlitwa została tu użyta jako metafora. Tekst opowiada o walce o siebie. Inspiracją do napisania utworu była drogą, którą Alicja Szemplińska przeszła od wygranej w "The Voice of Poland" aż do teraz. Piosenkarka prawie 6 lat musiała walczyć o możliwość wydawania takiej muzyki, jaka naprawdę gra jej w sercu.

To nie jest jakaś tajemna wiedza, że podpisując kontrakt z dużą wytwórnią, musisz też w pewnym sensie się dostosować. Też nie jest żadną tajemnicą, że soul i R&B nie są najpopularniejszymi gatunkami w Polsce i raczej mainstreamowe wytwórnie nie będą pchać takich artystów. Te sprawy tak się miały przez parę lat. Bardzo się cieszę, że jestem w takim momencie, w którym jestem dzisiaj. Mogę robić muzę zgodną ze sobą, że nikt mi nie dyktuje żadnych warunków. [...] To jest piosenka o walce o wolność i walce o samego siebie. Bardzo rezonuję z tym przekazem i uważam, że każdy z nas może, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znajdujemy - powiedziała Alicja w wywiadzie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.