Eurowizja 2026. Izrael wybuczany! EBU nie wygłuszyło publiczności

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-12 22:49

Trwa pierwszy półfinał Eurowizji 2026, w którym udział bierze nie tylko Alicja Szemplińska, ale również reprezentant Izraela, Noam Bettan. Występ piosenkarza został wybuczany. Europejska Unia Nadawców zgodnie z obietnicą nie ingerowała w dźwięk transmisji. W tle słychać było propalestyńskie hasła.

Eurowizja 2026: Izrael - Noam Bettan
Pierwszy półfinał Eurowizji 2026 właśnie trwa, a emocje budzi nie tylko występ naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej, ale również reprezentanta Izraela. Noam Bettan, bo o nim mowa, zaprezentował się na scenie z numerem dziesięć. Jak można się było spodziewać, publiczność obecna w Wiedniu dawała wyraz swojemu niezadowoleniu, wynikającemu z dopuszczenia kraju do Konkursu Piosenki Eurowizji

Izrael na Eurowizji 2026. Bojkot fanów

Po protestach z ubiegłych lat Europejska Unia Nadawców postanowiła nie ingerować w transmisję wydarzenia. Podczas występu Bettana słychać było buczenie i propalestyńskie hasła, takie jak "Free Palestine". Wielu widzów konkursu - w formie bojkotu Izraela - postanowiło wyłączyć stream na czas trwania show izraelskiego reprezentanta.   

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Izrael wybuczany na Eurowizji 2026

Fani Eurowizji od dawna apelują o usunięcie Izraela z konkursu. W tym roku aż pięć krajów - Hiszpania, Holandia, Irlandia, Słowenia i Islandia - zdecydowało się na rezygnację z udziału w wydarzeniu, właśnie ze względu na dopuszczenie Izraela. Gdy Noam Bettan tylko pojawił się na scenie, w Wiener Stadthalle w Wiedniu rozległo się głośne buczenie. To kolejny przejaw niezadowolenia z postępowania EBU, które - w przeciwieństwie do lat ubiegłych - nie zagłuszyło publiczności podczas transmisji live.

Na oficjalnym kanale na YouTubie pojawił się już występ Bettana. Audio zostało jednak zmodyfikowane i nie słychać okrzyków spod sceny.

