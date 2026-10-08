Elton John wraca do płyty sprzed lat. "To najbardziej rock'n'rollowy album, jaki nagrałem"

Elton John świętuje. Legendarny album w nowej odsłonie

To prawdziwa gratka dla wszystkich fanów Eltona Johna. Pięć dekad po premierze albumu „Rock of the Westies” artysta postanowił uczcić ten jubileusz w wyjątkowy sposób. Już 20 listopada na rynek trafi specjalna, wznowiona edycja płyty, która w połowie lat 70. podbiła światowe listy przebojów. Wydawnictwo zapowiada niepublikowana wcześniej wersja utworu „Street Kids”. Specjalna edycja dziesiątego studyjnego albumu muzyka ukaże się nakładem UMR w kilku formatach, w tym na podwójnym winylu i CD. Co najważniejsze, rozszerzone wydania będą zawierać prawdziwy unikat – niepublikowane wcześniej wersje utworów na fortepian i wokal, nagrane podczas sesji do oryginalnego krążka. Wszystkie wersje można już zamawiać w przedsprzedaży.

Muzyka rockowa lat 70-tych - zagranica

„Po prostu rockuje! Uwielbiam ten album!”

Wydany w październiku 1975 roku „Rock of the Westies” był zwieńczeniem niezwykłego okresu w karierze Eltona Johna. Jak sam artysta przyznaje dzisiaj, był to „najbardziej autentyczny rock’n’rollowy album, jaki kiedykolwiek nagrałem”. Płyta powstała w legendarnym Caribou Ranch w Kolorado i została wyprodukowana przez wieloletniego współpracownika muzyka, Gusa Dudgeona. Rok 1975 był dla Eltona pasmem spektakularnych sukcesów. Zaledwie pięć miesięcy przed „Rock of the Westies” wydał album „Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy”. W tym samym roku wystąpił jako główna gwiazda na londyńskim stadionie Wembley, wydał kilka przebojowych singli i zagrał dwa historyczne koncerty na Dodger Stadium w Los Angeles. W efekcie „Rock of the Westies” stał się jego szóstym z rzędu albumem, który dotarł na szczyt amerykańskiej listy sprzedaży, utrzymując się na pierwszym miejscu notowania Billboard 200 przez trzy tygodnie. – Zapomniałem już, jak dobre były niektóre z tych utworów. To po prostu rockuje! Uwielbiam ten album! Świetnie się go nagrywało – przyznaje po latach Elton John.

Nowy skład i rewolucyjne brzmienie

Niepublikowane wersje utworów

Elton John ma problemy ze zdrowiem. Tak obecnie wygląda artysta!

5

Album był przełomowy nie tylko ze względu na sukces komercyjny, ale także z powodu dużej zmiany w składzie zespołu artysty. Nową sekcję rytmiczną stworzyli basista Kenny Passarelli i perkusista Roger Pope, na klawiszach zagrał James Newton Howard, a do gitarzysty Daveya Johnstone’a dołączył Caleb Quaye. Co ciekawe, kiedy muzycy weszli do studia, by nagrać płytę,. Mieli już jednak za sobą próby w Amsterdamie i występ przed 72-tysięczną publicznością na Wembley. Ta nowa energia zaowocowała jedną z najbardziej rock’n’rollowych płyt w dorobku Eltona. Cięższe partie perkusji, funkowe linie basu i dwie gitary nadały albumowi luźniejsze, głośniejsze i bardziej eksperymentalne brzmienie. Jak wspominał perkusista Ray Cooper, były to „nowe zagrywki gitarowe, nowe funkowe linie basu i nowy sposób gry Rogera Pope’a na perkusji – cięższy, mniej balladowy, znacznie bardziej funkrockowy”.Największą atrakcją jubileuszowej reedycji jest zbiór nigdy wcześniej niepublikowanych wersji utworów, ograniczonych wyłącznie do fortepianu i wokalu Eltona. Nagrania te pokazują piosenki w zupełnie nowym świetle, bez aranżacji całego zespołu, dając unikalny wgląd w proces twórczy artysty. – W tym roku ponownie przesłuchałem cały album, tym razem ograniczony do fortepianu i wokalu. W „Street Kids” przez cały utwór pojawia się jeden długi riff fortepianowy. I nie ma w nim ani jednego błędu.– podkreśla Elton. Fani i kolekcjonerzy będą mogli wybierać spośród kilku formatów. Edycja 2LP zostanie wytłoczona na kolorowych winylach (Sea Blue i Electric Blue) i będzie zawierać 16-stronicową książeczkę. Wersja 2CD ukaże się w opakowaniu digipack z 24-stronicową książeczką. W oficjalnym sklepie artysty dostępna będzie również limitowana edycja 1LP na trójkolorowym winylu.