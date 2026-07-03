Elton John wiecznie żywy?! Zaskakujące plany po śmierci legendy muzyki

Nie ma chyba na świecie osoby, której nic nie powiedziałoby imię i nazwisko Elton John. Muzyk uznawany jest już obecnie za jednego z najważniejszych, najbardziej wpływowych i najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. Karierę rozpoczął już w początkach lat 60., początkowo grywał po lokalnych, brytyjskich knajpach, działał w grupie Bluesology, aż w końcu poznał autora tekstów Berniego Taupina. Panowie nawiązali twórczą współpracę, która po raz pierwszy objawiła się światu w 1969 roku na debiutanckim albumie Eltona Johna.

Muzyk został zauważony szerzej już za sprawą swojej drugiej płyty, z której pochodzi cieszący się dziś statusem klasyka Your Song. Za sprawą kolejnych wydawnictw Elton tylko umacniał pozycję jednego z najlepszych i najważniejszych artystów swoich czasów. Kariera ikony wciąż trwa - na ten moment jego dyskografia liczy sobie już ponad trzydzieści albumów, a najbardziej aktualnym pozostaje nagrany we współpracy z Brandi Carlile Who Believes in Angels? z 2025 roku.

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Elton John już na początku swojej kariery dał się poznać jako artysta, który gra jedyne w swoim rodzaju, przyciągające tłumy, energetyczne koncerty. W lipcu 2023 roku muzyk zagrał jednak ostatni występ na swojej pożegnalnej trasie koncertowej, od razu zaznaczył przy tym, że nie wyklucza możliwych, pojedynczych występów w przyszłości. Wiadomo chociażby, że zagra na tegorocznym Rock in Rio.

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Elton John będzie występował nawet po swojej śmierci?!

Okazuje się, że artysta nie tylko nie wyklucza koncertów obecnie, ale także... po swojej śmierci! Jak informuje "The Sun" Elton John podpisał wielomilionowy, siedmiocyfrowy, kontrakt, którego głównym założeniem jest powstanie jego hologramu!

Ten miałby zacząć "występować" już niedługo, gdyż pod koniec 2027 roku w nowo utworzonym hotelu Hard Rock w Las Vegas. Zgodnie z projektem, muzyk ma zostać nagrany, gdy wykonuje swoje największe przeboje, również w duetach z Dua Lipą i Kiki Dee. Kolejno nagrania te mają zostać odpowiednio przetworzone tak, aby stworzyć z nich hologramy. Cały program został pomyślany jako bardziej dopracowana, nowoczesna wersja słynnego widowiska "ABBA Voyage".

Na ten moment Elton John nie potwierdził jeszcze oficjalnie tych doniesień:

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