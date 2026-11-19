Wśród rezultatów 60. gali CMA Awards uwagę zwraca Ella Langley. Jej "Choosin’ Texas" zdobyło nagrody za singiel i teledysk roku. Trzecie wyróżnienie odnotowane w wynikach przypadło wspólnemu nagraniu czterech artystów.

"Choosin’ Texas" z dwiema nagrodami CMA Awards - 60. edycja gali

Singiel "Choosin' Texas" wyprodukowali Miranda Lambert, Ella Langley i Ben West, a za miks odpowiadał Dave Clauss. Teledysk do zwycięskiego utworu wyreżyserowali Langley, Caylee Robillard i Wales Toney.

Trudno ubrać tę noc w słowa i opisać, co to znaczy. Wow. Wchodząc na scenę, przechodzi mi przez głowę wiele rzeczy, żeby je powiedzieć, ale tej nocy trudno mi było wymyślić odpowiednie słowa - napisała zwyciężczyni w aż sześciu kategoriach - Ella Lagnley, dziękując fanom za wsparcie.

W kategorii singiel roku nominowano także „Be Her” Langley, „I Knew It, I Knew You” Taylor Swift, „Somewhere Over Laredo” Lainey Wilson oraz „The Fall” Cody’ego Johnsona. Przy „Be Her” pracował ten sam zespół producentów i mikser, co przy „Choosin’ Texas”. Nagranie Swift wyprodukowali Jack Antonoff i Swift, a miksowała Laura Sisk. Producentem singla Wilson był Jay Joyce, za miks odpowiadali Jason Hall i Joyce. Utwór Johnsona wyprodukował Trent Willmon, a miksował Jack Clarke.

O nagrodę za teledysk rywalizowały też „Dry Spell” Kacey Musgraves w reżyserii Hannah Lux Davis i Musgraves, „Gary” Stephena Wilsona Jr. w reżyserii Tima Cofielda i Wilsona, „The Fall” Cody’ego Johnsona w reżyserii Dustina Haneya oraz „White Horse” Chrisa Stapletona w reżyserii Running Bear.

"McArthur" zwyciężył w kategorii wydarzenie muzyczne

Nagrodę za wydarzenie muzyczne otrzymał „McArthur”, nagrany przez Hardy’ego, Erica Churcha, Morgana Wallena i Tima McGrawa. Producentem utworu był Jay Joyce.

W tej kategorii nominowano również „A Song to Sing” Mirandy Lambert z Chrisem Stapletonem, wyprodukowane przez Dave’a Cobba; „Horses and Divorces” Kacey Musgraves z Mirandą Lambert, wyprodukowane przez Musgraves i Daniela Tashiana; „I Can’t Love You Anymore” Elli Langley i Morgana Wallena, za którego produkcję odpowiadali Austin Goodloe, Langley i Ben West; oraz „If I Don’t Leave I’m Gonna Stay” Carly Pearce i Rileya Greena, wyprodukowane przez Pearce i Westa.

Ella Langley prowadziła w nominacjach do CMA Awards

Przed ceremonią Country Music Association ogłosiło nominacje. Ella Langley otrzymała ich dziewięć, Miranda Lambert siedem, a Kacey Musgraves i producent Ben West - po pięć. Gala odbyła się w środę 18 listopada 2026 roku w Bridgestone Arena w Nashville. Lainey Wilson prowadziła ją trzeci rok z rzędu. Była to już 60. edycja wydarzenia, którego rekordzistą jest duet Brooks & Dunn z aż 20 statuetkami.

Do tytułu artysty roku nominowano Luke’a Combsa, Cody’ego Johnsona, Ellę Langley, Chrisa Stapletona i Lainey Wilson. O wyróżnienie dla wokalistki roku ubiegały się Miranda Lambert, Ella Langley, Megan Moroney, Kacey Musgraves i Lainey Wilson, a wśród wokalistów nominowano Luke’a Combsa, Cody’ego Johnsona, Chrisa Stapletona, Zacha Topa i Stephena Wilsona Jr.

W kategorii grupa wokalna nominacje otrzymali Lady A, Little Big Town, Midland, Old Dominion i The Red Clay Strays. Wśród duetów znaleźli się Brooks & Dunn, Brothers Osborne, Dan + Shay, Muscadine Bloodline oraz Thelma & James.

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Nominowane albumy, piosenki i muzycy

O nagrodę za album roku ubiegały się „Ain’t In It for My Health” Zacha Topa, „Dandelion” Elli Langley, „Middle of Nowhere” Kacey Musgraves, „Parker McCollum” Parkera McColluma oraz „The Way I Am” Luke’a Combsa.

Album Topa wyprodukował Carson Chamberlain, a miksował Matt Rovey. Przy „Dandelion” jako producenci pracowali Devin Dawson, Langley, Lambert i West, za miks odpowiadał Clauss. „Middle of Nowhere” wyprodukowali Ian Fitchuk, Luke Laird, Musgraves i Daniel Tashian, a miksowali Serban Ghenea i Konrad Snyder. Album McColluma wyprodukowali Frank Liddell i Eric Masse, który odpowiadał też za miks. Producentami „The Way I Am” byli Combs, Chip Matthews i Jonathan Singleton, a za miks odpowiadał Matthews.

W kategorii piosenka roku nominowano „Be Her”, napisane przez Smitha Ahnquista, Michaela Hardy’ego, Langley i Jordana Schmidta; „Beautiful Things” autorstwa Jessi Alexander, Jessie Jo Dillon, Connie Harrington i Megan Moroney; „Choosin’ Texas”, którego autorami są Luke Dick, Langley, Lambert i Joybeth Taylor; „Dry Spell” napisane przez Luke’a Lairda, Shane’a McAnally’ego, Musgraves i Josha Osborne’a; oraz „Gary” autorstwa Stephena Wilsona Jr.

Wśród nominowanych muzyków roku znaleźli się gitarzyści Tom Bukovac, Rob McNelley i Charlie Worsham, skrzypaczka Jenee Fleenor oraz grający na gitarze steel Paul Franklin. O tytuł debiutanta roku ubiegali się Avery Anna, Carter Faith, Emily Ann Roberts, Tucker Wetmore i Stephen Wilson Jr.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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