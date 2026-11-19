Jan Urban na wylocie z kadry? Reprezentacja Polski zanotowała najgorszy bilans od 30 lat

Rok 2026 przyniósł polskim kibicom ogromne rozczarowanie postawą narodowej kadry. Chociaż zmagania rozpoczęły się optymistycznie od wygranej z Albanią, to późniejsza decydująca przegrana ze Szwecją odebrała Polakom szanse na awans na mistrzostwa świata. Jesienne występy w ramach Ligi Narodów przyniosły jedynie pogłębienie problemów. Drużyna zdołała wprawdzie pozostać w dywizji B, jednak prezentowany styl oraz rezultaty, a zwłaszcza wstydliwa porażka 1:2 z Rumunią, ściągnęły na zespół ogromną krytykę. Powagę obecnego położenia rozumie również sam szkoleniowiec.

„Czy mnie zwolnią, czy nie, to nie ode mnie zależy” — przyznał Jan Urban po meczu z Rumunią.

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Osiągnięty rezultat jest najsłabszy od 1996 roku i sprawia, że przyszłość obecnego selekcjonera stoi pod znakiem zapytania, a wiążące rozstrzygnięcia dotyczące jego posady mają nastąpić jeszcze przed rozlosowaniem grup eliminacyjnych do turnieju Euro 2028.

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Kto zostanie nowym selekcjonerem? Jerzy Brzęczek faworytem do zastąpienia Jana Urbana

Rozczarowujące rezultaty kadry błyskawicznie uruchomiły medialne dyskusje o tym, kto może przejąć stanowisko po Janie Urbanie. W gronie przymierzanych szkoleniowców znajdują się opcje krajowe i zagraniczne, a wśród kandydatów wymienia się takie nazwiska jak Jerzy Brzęczek, Kosta Runjaić, Maciej Skorża, Paulo Bento, Michal Gasparik, Marek Papszun czy Adrian Siemieniec. Najprostsze pod względem formalnym byłoby sięgnięcie po pierwszego z nich, ponieważ prowadzi on obecnie reprezentację do lat 21 i pozostaje na kontrakcie w PZPN. Nieoficjalnie mówi się, że były trener pierwszej kadry z lat 2018-2021 chętnie podjąłby się tego zadania po raz drugi, co czyni go obecnie głównym faworytem do zastąpienia Urbana. Wolnymi trenerami na rynku są z kolei Runjaić oraz Skorża. Ten drugi w przeszłości odrzucił już propozycję prezesa Cezarego Kuleszy, jednak w tamtym okresie wiązała go umowa w Japonii.

Własną koncepcję zmian przedstawił także legendarny bramkarz Jan Tomaszewski, który w rozmowie z „Super Expressem” bardzo ostro skrytykował dotychczasową pracę selekcjonera.

„Gdybym to ja miał decydować, selekcjoner Jan Urban zostałby zwolniony. Selekcjonerem powinien być Niemiec mówiący po polsku, a jego asystentem – Łukasz Piszczek” — uważa Jan Tomaszewski.

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