Zimą, z powodu krótszych dni, suchego powietrza i ogrzewania, storczyki mogą przestać kwitnąć.

Aby mogły zdrowo rosnąć ważne jest zapewnienie im jasnego miejsca z dala od kaloryferów i regularne wietrzenie.

Aby pobudzić storczyka do kwitnienia, można zastosować domowy nawóz z popularnej przyprawy.

Storczyki potrafią zdobić mieszkanie przez wiele tygodni, jednak po przekwitnięciu nie zawsze od razu wypuszczają kolejne pąki. Jesienią i zimą przyczyną bywają przede wszystkim niesprzyjające warunki. Słońca jest mniej, powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach staje się suche, a doniczki ustawione blisko zimnych szyb są narażone na gwałtowne zmiany temperatury. Warto zacząć od znalezienia odpowiedniego miejsca. Storczyk najlepiej czuje się na jasnym parapecie, ale nie powinien być wystawiony na ostre, bezpośrednie promienie słoneczne. Nie służy mu też gorące powietrze wydobywające się z kaloryfera. Dobrze, jeśli pomieszczenie jest regularnie wietrzone, choć roślinę należy chronić przed zimnymi podmuchami.

Na to zwróć uwagę podczas pielęgnacji storczyka

W sezonie grzewczym łatwo przesadzić z podlewaniem. Storczyki nie lubią stale mokrego podłoża, dlatego przed kolejnym nawodnieniem warto sprawdzić stan korzeni. Gdy są zielone, zwykle nie potrzebują jeszcze wody. Srebrzysty odcień może wskazywać, że nadszedł moment na podlewanie. Pomocne będzie również zwiększenie wilgotności powietrza, na przykład przez ustawienie w pobliżu rośliny pojemnika z wodą. Trzeba przy tym uważać, aby nie moczyć nadmiernie liści i nie pozostawiać wody w ich rozecie.

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Domowa odżywka do storczyka. Dzięki temu znów wypuści nowe pąki

Jeżeli storczyk nie wypuszcza nowych pąków, można przygotować napar z liści laurowych. Do jego wykonania potrzebne są cztery suszone liście oraz pół litra wrzątku. Rozdrobnione liście należy zalać wodą, przykryć i odstawić na około cztery godziny. Następnie napar trzeba przecedzić i rozcieńczyć taką samą ilością wody. Tak przygotowany płyn można wykorzystać do krótkiej kąpieli korzeni. Doniczkę umieszcza się w naczyniu z roztworem na około 20 minut, po czym pozwala nadmiarowi płynu swobodnie odpłynąć. Domowy preparat warto traktować jako dodatek do pielęgnacji, a nie zamiennik odpowiedniego nawozu. Najważniejsza jednak jest cierpliwość. Storczyk potrzebuje czasu na regenerację, a sam brak kwiatów nie musi świadczyć o problemach. Odpowiednie światło, umiarkowane podlewanie i stabilna temperatura to podstawa. Domowe sposoby mogą być ciekawym uzupełnieniem pielęgnacji, ale nie zastąpią dobrych warunków, które pozwalają roślinie zdrowo rosnąć i ponownie zakwitnąć.

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