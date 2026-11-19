W środę 18 listopada 2026 roku galę CMA Awards w Bridgestone Arena w Nashville po raz trzeci z rzędu poprowadziła piosenkarka country Lainey Wilson. Na czerwonym dywanie towarzyszył jej mąż, były zawodnik Pittsburgh Steelers Devlin "Duck" Hodges. Para, która pobrała się w maju, pocałowała się przed fotografami.
Taylor Swift wróciła na scenę CMA Awards po dziesięciu latach
Taylor Swift wystąpiła na gali po dziesięciu latach przerwy. Piosenkarka rozpoczęła „I Knew It, I Knew You” za kulisami, wśród dawnych współpracowników z zespołów Little Big Town i Sugarland. Na scenie dołączył do niej Keith Urban, jej trzykrotny współpracownik, grając na banjo. Scenografia i gitara ozdobiona chmurami nawiązywały do „Toy Story 5”. Potem Swift sięgnęła po „Our Song” z 2006 roku.
Swift pojawiła się również w żartach prowadzących. Muzyk Brad Paisley dołączył do Wilson podczas monologu i nawiązał do jej majowego ślubu z Hodgesem oraz lipcowego ślubu Swift z futbolistą Travisem Kelce’em w Madison Square Garden. Żartował, że na uroczystości Swift był, a o ślubie Wilson nawet nie wiedział.
Lainey Wilson i Vince Gill oddali hołd Dolly Parton
Na otwarcie gali Wilson wykonała z muzykiem country Vince’em Gillem „I Will Always Love You” ku czci Dolly Parton, która zmarła w sierpniu w wieku 80 lat. Taylor Swift wzruszyła się na widowni, a piosenkarz Luke Combs śpiewał ze swojego miejsca.
Parton powróciła też w lżejszej części wieczoru. Paisley żartował, że podarowane Wilson czerwone kowbojki pozwolą jej poradzić sobie z zamknięciem lotniska, jeśli trzykrotnie wypowie nazwę „Dolly Parton Airport”.
Ella Langley zdobyła sześć nagród CMA Awards
Ella Langley była najczęściej nagradzaną artystką wieczoru. Piosenkarka otrzymała statuetki za singiel, piosenkę i album roku, a także jako wokalistka, artystka oraz artystka estradowa roku. Odbierając nagrody, mówiła o szacunku dla pozostałych nominowanych kobiet i swoich poprzedniczek.
Po jej kolejnych zwycięstwach Wilson weszła na scenę z miotłą ozdobioną błyszczącymi elementami. Langley odpowiedziała śmiechem i żartem na widok tego rekwizytu.
Zobacz też: Eurowizja 2027 - kto z Polski? Zgłoszenia zamknięte, fani czekają na decyzję jury
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI